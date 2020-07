Elho Greenville plantekasse tilbagekaldes. Det drejer sig om "long" og "single" udgaven af plantekassen, som er solgt i 5 forskellige farver i perioden januar frem til nu.

Har du købt produktet, skal du stoppe med at bruge det, og henvende dig der, hvor det er købt. Det skriver sikkerhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Plantekassens integrerede krog er ikke altid stærk nok til at fastholde plantekassen på gelænderet. Især ved høje temperaturer er der risiko for, at plantekassen falder ned, da krogen kan ændre form ved varmepåvirkningen.

Plantekasserne er blevet solgt i forskellige havecentre og på www.altankassen.dk