Plantebaseret kød er blevet et hit på verdensplan.

Det viser en ny rapport fra Boston Consulting Group og Blue Horizon Corporation, skriver euronews.

Alene i 2020 blev der globalt konsumeret 13 millioner ton protein-alternativer.

Folkene bag rapporten forudser desuden, at vi frem mod 2035 blot vil fortsætte med at spise mere plantebaseret, og at kødforbruget vil falde i hele Europa.

Det skyldes blandt andet, at prisen og kvaliteten efterhånden vil kunne matche de nuværende kød- og mælkeprodukter.

Forudsigelsen lyder mere konkret, at forbruget vil være vokset til 97 ton plantebaseret kost i 2035.

Læg dertil, at flere og flere mennesker i de senere år har fået en vegansk livsstil, som ligeledes forventes at blive mere udbredt.

Fordelen ved at spise plantebaseret skulle ifølge forskere være mindre udledning af CO2, unødig slagtning af dyr og mindre risiko for eksempel tarmkræft.