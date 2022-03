Samme dag, som Rusland gik i krig med Ukraine, stod det klart, at Planetariets restaurant ikke længere kan hedde Laika.

For ejeren og direktør for den nye restaurant, Bjarke Just Nielsen, vil ikke associeres med Rusland og har i stedet ændret navnet til Gemini.

»Jeg vil tage afstand fra alt, der har med det at gøre. Hvis man kalder det politisk at tage afstand til Rusland, så har jeg ikke noget imod det. Det vil vi gerne være med på,« siger han ti B.T.

Restauranten skulle oprindelig opkaldes efter den russiske hund Laika, der i 1957 blev det første levende væsen i kredsløb om jorden. Navnet på restauranten blev ikke valgt, fordi hunden var russisk, det handlede ene og alene om hunden.

Efter Bjarke Just Nielsen besluttede, at restauranten skulle skifte navn, har han og de ansatte arbejdet på højttryk for at blive klar til åbningsdagen i næste uge. Foto: B.T. Vis mere Efter Bjarke Just Nielsen besluttede, at restauranten skulle skifte navn, har han og de ansatte arbejdet på højttryk for at blive klar til åbningsdagen i næste uge. Foto: B.T.

»Det var en hyldest til hunden, som faktisk døde kort tid efter, den blev sendt op. Vi associerede det egentlig ikke til Rusland. Det er en restaurant, hvor både børn og voksne er velkomne, så vi synes, hundebilledet passede godt ind.«

Men sådan skulle det altså ikke gå, for hunden Laika er en folkehelt i Rusland, og med krigens udbrud måtte Bjarke Just Nielsen og resten af restaurantholdet sadle om.

»Vi er et sted i verden lige nu, hvor alle gør, hvad de kan for at hjælpe. Der er sanktioner i hele verden, private prøver at hjælpe ved ikke at støtte økonomisk, og vores måde at hjælpe på er, at vi ikke har nogen russiske produkter, og så kan vi lade være med at hylde noget russisk.«

Det har heller ikke været helt gratis for Bjarke Just Nielsen at skifte navnet ud. Det koster nemlig op imod 250.000 kroner. Der er både en hjemmeside, der skal laves om, en masse plakater, der skal skiftes ud, og det samme gælder skiltene til facaden.

»Alt tekstmateriale har skullet skiftes ud. Vi skulle købe nyt domæne, vi havde fået trykt menukort for 30.000 kroner ved en bogbinder, der har lavet dem i hånden, neonskilte og plakater for 5.000 kroner. Men det er et meget lille offer for det, der sker ude i verden lige nu.«

Bjake Just Nielsen har fået trykt plakater for 5.000 kroner til restaurantens toiletter. Foto: B.T. Vis mere Bjake Just Nielsen har fået trykt plakater for 5.000 kroner til restaurantens toiletter. Foto: B.T.

Men selvom hunden Laika ikke har nogen direkte relation til krigen, og det er en dyr fornøjelse for restauranten at skifte navn i sidste øjeblik, mener Bjarke Just Nielsen ikke, det er en overreaktion, for ifølge ham »er intet en overreaktion på det, der sker«.

Og noget tyder på, at han ikke er alene om den mening.

B.T. har hørt en håndfuld forbipasserende foran restauranten, og de er alle enige om, at navneskiftet er en rigtig god idé. For dem handler det om, at man »skal bakke op, når nogen holdes nede«, »god kommunikation« og fordi det netop »har en association om Rusland for den almene dansker«.

For 62-årige Anja Andersen vil navneskiftet endda være afgørende for, om hun skulle spise på restauranten.

»Jeg er meget imod den krig. Jeg synes ikke, stedet skal hedde Laika, måske et ukrainsk navn i stedet. Jeg vil ikke spise på den, hvis den hedder Laika.«

I stedet skal den som nævnt hedde Gemini. Det er ifølge Bjarke Just Nielsen for at holde den røde tråd til Planetariet i København, hvor restauranten ligger.

»Gemini var nemlig den første amerikanske raket, der sendte mennesker i kredsløb om jorden,« siger Bjarke Just Nielsen, der ser frem til den store åbning 10. marts.