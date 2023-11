Drømmen om en tunnel, der fører trafikken på Åboulevarden under jorden fra Bispeengbuen til Langebro i København, synes at være stendød.

Således viser en foranalyse af det, der ville være et projekt til adskillige milliarder, er urentabelt. Det skriver TV2 Kosmopol.

I foranalysen estimeres projektet at ville koste 9,2 milliarder kroner, og i en samfundsøkonomisk beregning er man nået frem til, at projektet vil give et samlet tab, angivet som en negativ nettonutidsværdi på 6,5 milliarder kroner.

»Dette betyder, at etablering af Den Grønne Boulevard ifølge den klassiske samfundsøkonomiske metode ikke forventes at være et samfundsøkonomisk rentabelt projekt,« konkluderer Cowi og Schønherr, der står bag rapporten

Og dermed synes drømmen om at grave trafikken på strækningen ned under jorden at kunne, ja, begraves.

I hvert fald får analysens konklusion adskillige partier i Borgerrepræsentationen – Socialdemokratiet, Venstre og SF – til at trække støtten til projektet. De slutter sig til Enhedslisten og Alternativet, som allerede på forhånd havde erklæret sig som modstandere af tunnelplanerne.

»Det er grotesk, vanvittig dyrt. En investering i det her fra kommunens side i omegnen af ni milliarder kroner er simpelthen ikke realistisk. Det betyder ikke, at der ikke kan være elementer fra visionen, vi kan gå videre med på et tidspunkt. Men jeg betragter det som helt urealistisk med Den Grønne Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro,« siger Lars Weiss, som er gruppeforperson for Socialdemokratiet.

Radikale Venstres Christopher Røhl siger til TV2 Kosmopol, at partiet fortsat holder fast i støtten til projektet.