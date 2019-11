I Brøndby Strand står der i skrivende stund 12 ikoniske højhuse.

Inden så frygteligt længe står der dog kun syv af de 16 etager høje skikkelser tilbage.

Det oplyser Brøndby Kommune på dens egen hjemmeside. Her lyder det, at kommunalbestyrelsen netop har vedtaget en såkaldt VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet, red.) for nedrivningen.

Begrundelsen for nedrivningen er, at fem af højhusene er forurenet med det sundhedsskadelige stof PCB, og da det simpelthen er for dyrt at renovere sig fra problemet, vil højhusene i stedet blive jævnet med jorden.

Nedrivningsprocessen starter i 2021 og vil foregå således, at højhusene vil blive indhyllet i stillads og afdækningsplast, og så vil man ellers pille etagerne fra hinanden én efter én.

»Vi skylder både borgerne og miljøet, at vi tager de videst mulige hensyn, når det handler om at rive højhuse med forurenede materialer ned i et tæt beboet område,« fortæller Brøndbys borgmester, Kent Magelund, til Lorry om planen.

Beslutningen om nedrivningen blev truffet af boligselskaberne allerede i 2017.

Dengang indgik det også i begrundelsen, at de fem højehuse havde problemer med nedbrudt beton og gamle installationer.

Højhusene er bygget i starten af 1970'erne.

Dengang var der intet usædvanligt i at benytte PBC i byggeri, men da det viste sig, at det var sundhedsskadeligt for mennesker, blev det i 1977 gjort forbudt at anvende.

Siden er stoffet kommet på EU's liste over farlige stoffer.

Planen i Brøndby Strand er at renovere området fra A til Z, således at det blandt andet bliver mere klimavenligt.