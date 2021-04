Nedlukning af kommuner bliver fremadrettet nemmere at forudse med grænse for antal smittede, siger borgmester.

Aftalen om lokale nedlukninger, som blev præsenteret onsdag, vækker glæde hos Koldings borgmester Jørn Pedersen (V).

Lokale nedlukninger er et led i planen for genåbningen af Danmark, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Jørn Pedersen mener, at den nye model vil give kommunerne bedre mulighed for at navigere i, hvornår antallet af smittede er så højt, at kommunen skal lave nedlukninger.

Kolding Kommune har tidligere været hårdt ramt at nedlukninger grundet smitteudbrud. Her vil man ikke længere skulle lukke en hel kommune ned på én gang.

- Vi kan trække i bremsen selv. Vi kan selv i kommunen med vores geografiske viden ændre og nedlukke ,som vi mener, det er bedst, siger Jørn Pedersen.

I aftalen blev det besluttet, at når incidensen i en kommune overstiger 200 smittede med covid-19 per 100.00 borgere, skal skoler, klubtilbud, idrætsaktiviteter og kulturaktiviteter lukkes ned.

Lokale nedlukninger er vigtige, for at nye smitteudbrud håndteres hurtigt. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse om etableringen af den nye model.

Jørn Pedersen er meget positivt stemt over for, at det bliver nemmere at reagere lokalt.

- At vi kan sætte gang i vores embedsværk uden godkendelser fra ministerier, er en vigtig del, når det kommer til at bremse smittespredningen, siger han.

Modellen skal behandles i Epidemiudvalget den 7. april. Det ventes, at at den kan træde i kraft allerede den 12. april.

/ritzau/