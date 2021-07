Flere og flere danskere - ikke mindst i de fire store byer - er netop nu plaget af en voldsom invasion af måger.

Et problem som tilsyneladende bare bliver større og større.

Det er særligt sølvmågen og stormmågen, der har formået at tilpasse sig vi menneskers levevilkår og derfor i højere og højere grad flytter helt tæt på os.

Så mens vi rykker os i håret over voldsomt gennemtrængende skrig og fugleklatter på biler, altaner og hustage i en stor del af døgnet, kan mågerne være tilfredse med, at de som udgangspunkt er fredede som fugleart i Danmark.

Og det betyder, at flere griber til selvtægt over for mågerne.

Senest i Aalborg, hvor Nordjyllands Politi mistænker en eller flere personer for med fuldt overlæg at have forgiftet mågerne med det formål, at de lider en langsom og pinefuld død.

Mandag i denne uge oplyste politiet, at der bliver efterforsket en sag om en måge, som er blevet fundet død ved Blegkilde Allé i Aalborg. Dødsårsag: En forgiftet cocktailpølse, som mågen havde i næbbet.

Mistanken var, at der kunne være tale om den farlige gift carboforan.

Onsdag oplyser Nordjyllands Politi ifølge Ritzau, at cocktailpølsen er blevet tilført giftstoffet cloralose, der blandt andet bruges til bekæmpelse af mus og en del andre skadedyr.

Cloralose er også giftigt for mennesker, men ikke i samme grad som carboforan, der for flere år siden blev forbudt at bruge i Danmark.

»Men man skal stadigvæk holde øje med, at børn og kæledyr ikke indtager stoffet,« lyder det advarende fra Henrik Jensen, politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at politiet mistænker, giften er blevet lagt ud for målrettet at ramme måger, der for mange er et særligt forstyrrende element.

Der er 10 mågearter i Danmark. Herhjemme er det særligt sølvmåger og stormmåger, der flytter til byerne. Sølvmågerne er primært dem, som skaber problemer for mennesker i nabolaget med deres meget aggressive fremtoning og skrigende adfærd.

Mågernes ynglesæson går fra januar til april. I den periode er de store fugle og deres æg og unger fredede.

Er man så plaget af måger, at man ønsker at gå særlig drastisk til værks i kampen mod dem - for eksempel ved at skyde dem eller gå målrettet efter deres æg - kræver det en tilladelse fra Naturstyrelsen.