Professor i journalistik peger på, at tidspres og økonomi har en indflydelse på plagiatsager.

Flere journalister med en løs tilknytning til mediebranchen smitter af på antallet af sager, hvor journalister har skrevet af og lavet plagiat.

Det siger professor i kommunikation og journalistik på Roskilde Universitet Jannie Møller Hartley, der blandt andet har forsket i plagiatsager.

- Man skal begynde at tale mere om de strukturelle grunde til, at det her sker i medierne, og ikke kun sige, at det er den enkelte journalist, som er kommet ud på et sidespor, siger hun.

Senest har Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten fjernet en række artikler fra freelancejournalist Lasse Skytt, da han har brugt citater fra andre medier uden henvisning.

Kort tid inden var søgelyset rettet mod anmelder og klummeskribent Katherine Diez, der var hovedperson i en lignende sag, da hun var tilknyttet som freelancer hos blandt andet Berlingske.

I begge tilfælde har der ifølge Jannie Møller Hartley været mere fokus på det enkelte "rådne æble" i stedet for at se nærmere på redaktøransvaret og de strukturelle forhold.

Udviklingen i mediemarkedet over tid har betydet, at flere har fået en løs tilknytning og dermed ikke har deres daglige gang på redaktionen eller en daglig gang med en redaktør, påpeger professoren.

- Det har en betydning for, hvor de professionelle standarder bliver opretholdt i det journalistiske felt som helhed, siger hun og tilføjer, at en stor del af det journalistiske virke er også at citere andre medier.

- TV-korrespondenter citerer internationale korrespondenter flittigt uden direkte at kildehenvise. Det er en del af journalistikken, det må vi acceptere, men også have en debat om, hvilket niveau af originalitet man forventer.

Hun mener, at de journalistiske standarder særligt for brug af citater konstant skal debatteres. Hvornår citerer vi for meget? Hvad citerer vi? Hvor går grænsen?

I hendes optik er der i mange af plagiatsagerne ikke tale om overlagt plagiat, men en glidende overgang, som også er påvirket af tidspres og et økonomisk pres for eksempelvis freelancejournalister.

- Der er nogle flydende grænser der, som hele tiden skal genindsættes om hegnspæle, siger hun.

Den seneste plagiatsag med Lasse Skytt er næppe den sidste, lyder det videre fra professoren, der tror, at der vil komme flere i takt med medieudviklingen, hvor flere journalister bliver løst tilknyttet medierne.

/ritzau/