Den varme og tørre sommer lægger op til grillmad og spisning på terrassen, men uventede gæster i sorte og gule stribede trøjer, ser ud til at spolere sommerfreden. Hvepsene sværmer overalt i de danske haver, og det lader til, at der er flere på vej. Vækstbetingelserne for landets ti hvepsearter har været noget nær optimale. Det skriver Politiken.

»Normalt tager vi ud og finder ét hvepsebo, men nu er der ofte to og tre, hvilket for mennesker jo betyder et tredobbelt antal irriterende hvepse, som vil spise med ved middagsbordet. Det er virkelig voldsomt; mange er angste, mens nogle er overfølsomme. Vi ser jo også allergiske reaktioner med dødelig udgang, så det er ikke det rene pjat«, siger Claus Schultz, der er teknisk chef ved Rentokil Skadedyrskontrol og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, til Politiken.

Frost i vintermånederne gjorde, at hvepsedronningerne fik en stabil hvileperiode, og da de gik på vingerne i maj, var der masser af sol, varme og føde. Ifølge Claus Schultz har Danmark kun set 'toppen af isbjerget' og plagen vil blive 'helt ekstrem'.

Både han og naturvejleder Stephan Springborg advarer om, at de mange aggressive hvepse venter lige om hjørnet. Som altid vil hvepsedronningen dø i hvepseboet, hvorefter boet bryder sammen, og i slutningen af august eller starten af september vil de hjemløse hvepse flokkes om middagsbordet.

Ikke nok med, at Danmark kan se frem til flere hvepse, hævder naturvejlederen, at hvepseboene i snit vil være halvanden gang større end vanligt.

Det er dog ikke alle insekter, der er lige glade for varmen. Der vil være et fåtal af myg, da der ikke har faldet nok nedbør til at fremme vandstanden, hvor myggene læger deres æg.