Mad. Teater. Musik. Emner er der mange af. Det samme kan man ikke sige om pladserne, hvis man drømmer om at fordybe sig i et af emnerne på en højskole.

Flere højskoler i hovedstadsområdet melder nemlig om, at pladserne bliver revet væk. Det skriver DR.dk

Faktisk kan nogle højskoler melde om bookinger helt ind i 2022. En af dem er Suhrs Højskole i København.

»Det kniber efterhånden med de ophold, hvor man vil bo på højskolen. Holdene til foråret skal man faktisk også, ret usædvanligt, til at skynde sig med,« siger forstander Lars Sonne-Hansen.

Den store interesse for at smage på højskolelivet er heller ikke gået ubemærket hen i højskolernes forening.

Her kalder generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening Elsebeth Gerner Nielsen det for »noget ud over det sædvanlige«.

Elsebeth Gerner Nielsen peger på, at årsagen til den usædvanlig store interesse skyldes coronapandemien.

Det var ellers coronapandemien, der var skyld i, at alle højskoler i Danmark i en periode måtte holde lukket.

Den 15. marts i år fik højskolerne lov til at genåbne. Og de kan altså se frem til et år med fyldte hold. Flere højskoler kan nemlig melde om udsolgt resten af året og ind i foråret 2022.