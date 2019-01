Undervisere på læreruddannelserne skal være bedre til at håndtere studerende med en fremmed baggrund.

På en læreruddannelse i København vil man nu prøve at klæde sine undervisere bedre på til studerende med store kulturelle og etniske forskelle.

Berlingske skriver, at læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole har udgivet et slags inspirationskatalog. Det rummer forslag til, hvordan undervisernes såkaldte flerkulturelle undervisningskompetencer kan styrkes før mødet med de studerende.

Kataloget giver forslag til, hvordan underviserne eksempelvis håndterer, at en studerende pludselig holder en brandtale til forsvar for den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, eller er vrede over en ironisk artikel om Afrika.

- Det her ikke et knæfald for noget bestemt. Det handler om at skabe en uddannelse med inklusion og rummelighed i højsædet, som skaber mulighed for, at de studerende kan føle sig velkomne og nødvendige, siger lektor og projektleder Tekla Canger til Berlingske.

Ifølge avisen skal kataloget bidrage til, at der ikke opstår "etnisk opdeling og optrapning af interkulturelle konflikter" på læreruddannelserne.

På den måde skal underviserne blive bedre til ikke at marginalisere minoriteter i deres egen undervisning, lyder det.

Tiltaget skal også klæde de kommende lærere på til "at skabe et inkluderende rum, når de selv skal undervise i folkeskolen".

Berlingske skriver, at kataloget kommer på et tidspunkt, hvor det vurderes, at op mod hver fjerde eller femte af de omkring 2000 lærerstuderende på Campus Carlsberg på Københavns Professionshøjskole har minoritetsbaggrund.

