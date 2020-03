Fahri Bakicai er en heldig ejer af Milano Pizza i Elling.

Helt tilfældigt kom der nemlig en varebil kørende forbi hans butik, kort tid efter der natten til mandag var udbrudt brand i pizzeriaet.

De to mænd i varebilen fik hurtigt slukket branden, der kun havde fået fat i indgangsdøren.

Men da Fahri Bakicai efterfølgende tjekkede overvågningsvideoen fra pizzeriaet, blev han i den grad rystet.

Det skriver Nordjyske.

Her kan man nemlig se en mand komme gående hen mod pizzeriaet med en dunk i sin hånd.

Da han når over til indgangsdøren hælder han noget af det brandbare væske, der viser sig at være i dunken, ud over døren og sætter ild til det.

Og tilsyneladende blev det gjort med en uhyggelig ro.

»Han var ikke stresset og gemte sig ikke. Jeg forstår det ikke,« siger pizzeria-ejeren til Nordjyske.

Fahri Bakicai mener nemlig ikke selv, at han burde have nogen fjender eller nogen, der skulle have interesse i at brænde hans pizzeria af.

For det var tæt på. Hvis varebilen ikke helt tilfældigt var kørt forbi, havde branden hurtigt bredt sig, og så var Milano Pizza blot blevet en gang udbrændt aske.

Nordjyllands Politi efterforsker sagen, skriver Nordjyske.