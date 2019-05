Firmaet Santa Maria A/S tilbagekalder en bestemt pizza sauce, efter der er konstateret gæring i produktet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Helt konkret er der tale om saucen 'Santa Maria Pizza Sauce Tomato & Herbs'.

Årsagen for tilbagekaldelsen skyldes, at der er opdaget gæring i produktet, hvilket ikke gør saucen spiselig for mennesker.

Indtagelse af saucen medfører nemlig en risiko for uønsket luftudvikling (gæring, red.) på grund af vækst af mælkesyrebakterier.

Saucen er blevet solgt i Meny- og Spar-butikker i hele landet, samt i LIVA Stormarked og Superland Tårs.

Derfor skal du være ekstra opmærksom, såfremt du har købt produktet blandt disse butikker.

Hvis du skulle have købt saucen, råder Fødevarestyrelsen, at man enten leverer produktet tilbage til den butik, hvor man har købt det, eller blot kasserer det.