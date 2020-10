I sidste uge kom det frem, at Coop Danmark tilbagekalder to pitabrøds-produkter, da der er risiko for mugdannelse på dem.

Nu har man valgt at udvidde datoerne for det pitabrød, der tilbagekaldes, til at gælde alle datoer.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Coop Danmark.

Da man i sidste uge tilbagekaldte de to produkter – Änglamark Pitabrød med et nettoindhold på 320 gram og Coop 365 Jumbo Pitabrød med et nettoindhold på 320 gram – blev det oplyst, at der ved førstnævnte var tale om brød med en holdbarhedsdato til 30. november og 3. december, mens det for sidstnævnte var 25. november og 9. december.

Nu oplyses det, at det er samtlige pitabrød af de to produkter, der tilbagekaldes:

'Bedst før datoer: Gælder alle datoer', lyder det for dem begge i pressemeddelelsen.

Pitabrødene er blevet solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen, Fakta, Coop 365, Dagli’ & LokalBrugsen og Irma i hele landet og derudover også på Coop.dk/mad.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at der er 'konstateret mugdannelse' på netop de to pitabrød.

»Mugdannelse gør produktet uegnet til konsum,« lyder det i pressemeddelelsen.

Hvis du har købt pitabrødet, rådes du til enten at smide det ud eller levere det tilbage til den butik, hvor du har købt det.