Ungdomshuset får lov at beholde sit milliontilskud fra Københavns Kommune.

Det er blevet afgjort torsdag aften i en afstemning i kommunens borgerrepræsentation.

Flere partier ønskede ellers, at huset skulle miste den økonomiske støtte, efter medlemmer for nylig holdte fest for at fejre, at ekspolitikeren Ritt Bjerregård døde af kræft.

Én af dem var Karina Bergmann fra Konservative i København.

Hun er skuffet over, at Socialdemokratiets politiske ordfører i kommunen, Laura Rosenvinge, sidste uge luftede muligheden for at lukke pengekassen i, men nu stemmer imod:

»Det er pinligt og patetisk,« siger hun.

»Hun taler om, at der bør være en konsekvens, og står der med hævet pegefinger, men så er der ikke en snert af sanktion, når det kommer til stykket.«

Hun langer også ud efter overborgmesteren i København, Sophie Hæstorp Andersen, som angiveligt skulle have sagt, at sagen 'ikke ligger på hendes bord.'

»Det kan man ikke kalde en overborgmester, der træder i karakter,« siger Bergmann.

Konservative i København stillede oprindeligt forslaget om at trække støtten sammen med Venstre.

»Jeg har bare ventet på en anledning til, at de skulle gøre noget dumt, så vi kunne få en debat om deres tilskud,« siger Bergmann.

Liberal Alliance, Konservative og Venstre samt Dansk Folkepartis repræsentant i Borgerrepræsentationen stemte for at trække støtten.

Venstre er også ude med kritik af Socialdemokratiet, som ellers til B.T. luftede muligheden for at trække støtten i sidste uge:

»Jeg synes, det er skuffende, at man ikke sætter handling bag ordene. Rosenvinge sagde, at hun ville have et møde med de unge, før hun tog endelig stilling til det. Men mig bekendt var der ingen af de unge, der mødte op til det møde, så jeg kan ikke helt se, hvad hun fik ud af det.« lyder det fra Louise Theilade Thomsen, der sidder i borgerrepræsentationen for Venstre.

Ungdomshuset modtager to millioner kroner årligt fra Københavns kommune, der går til husleje og drift.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Laura Rosenvinge.