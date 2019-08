Borgerne i bydelen Østerbro i København havde sat et stort fedt kryds ud for 2016 som værende året, hvor Kulturcenter Kildevæld skulle åbnes.

Vi er nu tre år efter åbningsdatoen, men centeret er stadig ikke åbnet, og nu er der kommet en kæmpe skandale frem, der vil udsætte processen endnu mere.

Man har nemlig fundet ud af, at der er lavet så alvorlige byggefejl, at det kan føre til fugt og skimmelsvamp. Det skriver både Berlingske og TV 2 Lorry.

Det betyder, at åbningen af kulturcenteret bliver forsinket med yderligere et år og måske endda mere.

Lokalpolitikerne på Østerbro retter øjnene mod København Kommunes bygherreenhed, Byggeri København, fordi man mener, at det er dem, som har svigtet alvorligt i tilsynet af det forsinkede byggeri.

Man har nemlig haft to fuldtidsansatte, som skulle holde opsyn med byggeriet og sikre sig, at de alvorlige fejl ikke ville ske.

»Det er ufatteligt, at man kan nå så langt i processen, før man opdager de fejl,« siger Allan Marouf til Berlingske.

Han er formand for Østerbro Lokaludvalg, og han river sig selv i håret over, at det kan lade sig gøre. Samtidig sår han tvivl ved, om der er et lidt for tæt forhold mellem Byggeri Københavns projektledere og entreprenøren.

Det er femte gang, at åbningen bliver udsat, og snart kommer man altså tæt på, at åbningen er udsat med fem år i forhold til den oprindelige plan.

»Det er en skandale, det her. Jeg synes faktisk, man er i sin gode ret til at være utilfreds som Østerbroborger, for vi kan ikke leve med det her. Det er pinligt for kommunen, det er pinligt for politikerne. Og det er især børnefamilierne, det går ud over,« siger Jonas Bjørn (S), medlem af kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune til TV 2 Lorry.

Kommunen har indtil videre brugt 25 millioner kroner på byggeriet, men Københavns Kommune vil ikke oplyse til TV 2 Lorry, om de kommer til at bruge flere penge på grund af fejlene.

Samtidig er der heller ikke fastlagt en dato, hvor man nu forventer at have byggeriet færdigt. Det er udskudt på ubestemt tid.

Kasper Graa Wulff, der er byggechef i Byggeri København beklager over for Berlingske, at byggeriet nu igen bliver udsat og så med så kort varsel.

Men han siger samtidig, at han fuldstændig vil afvise mistanken omkring en for tæt relation mellem entreprenører og Københavns Byggeri.

Ifølge Østerbro Avis skal bygningen nu nærmest bygges helt om fra bunden.

Kulturcenteret skulle indeholde bibliotek, værksteder, gymnastiksal, café og et klimarum.