Homoseksuel hanpingvin, der sidste år stjal pingvinunge, har udruget et æg. Men zoo ved ikke, hvem der er mor.

Det gik verden rundt, da Odense Zoo sidste år kunne fortælle om et homoseksuelt pingvinpar, der havde kidnappet en unge.

Siden gik parret hver til sit, men nu skaber den ene halvdel af homoparret igen overskrifter.

Hanpingvinen har nemlig tiltusket sig et æg og udruget en unge i det fynske pingvinanlæg.

Men Odense Zoo aner ikke, hvor ægget kommer fra.

- Han har ikke så meget som blinket til en hun, og der er ikke nogen af hunnerne, der ser ud til at mangle et æg. Så vi ved ikke, hvorfra ægget stammer, forklarer dyrepasser Sandie Munck, Odense Zoo.

2. august klækkede ægget, og ud kom en "fin, lille unge", fortæller hun.

- Vi var selvfølgelig spændte på, om han kunne udruge ægget og passe ungen. Men det har han gjort rigtig fint, siger Sandie Munck.

Normalt har dyrepasserne fuldstændig styr på pingvinernes familierelationer. Det er helt afgørende at kende generne, da dyrene indgår i et internationalt avlssamarbejde.

- Men her er det helt umuligt, for vi ved ganske enkelt ikke, hvor ægget stammer fra, siger Sandie Munck.

Endnu et kapitel til den kulørte historie blev skrevet onsdag, da en hunpingvin, der mistede sit æg forleden, pludselig stod med homopingvinens unge.

- Han har ellers passet ungen helt alene hidtil og været afvisende over for andre. Men pludselig får hunpingvinen lov at stå med ungen.

- Jeg tænker, han trængte til at komme i vandet, for det har han ikke været i mere end 70 dage, mens han har udruget ægget, siger Sandie Munck.

- Han har lugtet fælt, fordi han ikke har været i vandet, griner hun.

Dyrepasseren afviser, at det er førnævnte hun, der er moren til pingvinungen.

- Hun havde sit eget æg, men det blev smadret forleden under noget tumult, fortæller dyrepasseren.

Det er muligt at lave en gentest, der kan afklare pingvinungens ophav. Men det kan først ske, når ungen er blevet lidt ældre.

- Vi er det bedste sted i Europa, når det gælder om at få pingviner til at yngle. Så vi skal nok komme af med ungen, selv om den har ukendte forældre, siger Sandie Munck.

Der er ifølge dyrepasseren ikke usædvanligt, at pingviner danner par med eget køn og godt kan finde på at stjæle hinandens æg.

- Det ser man med pingviner både i fangenskab og i naturen, siger Sandie Munck.

/ritzau/