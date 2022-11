Lyt til artiklen

Sommerens pilotstrejke var en hård omgang for det skandinaviske flyselskab SAS.

De 15 dage, som strejken varede, betød at omkring 370.000 passagerer blev påvirket, da deres fly enten blev aflyst eller udskudt. Det fik mange af passagererne til at gå efter en økonomisk kompensation fra SAS.

Tilbage i slutningen af august sagde direktøren i flyselskabet, at det ville tage et par uger, før de var i bund med alle kompensationssagerne.

Men den tidsplan kunne SAS ikke overholde.

Overfor DR Nyhederne oplyser SAS nu, at selskabet først vil være færdige med at behandle alle krav om erstatning ved udgangen af 2022.

»Vi har fortsat haft et efterslæb på dem, der er gået ind via sas.dk og bedt om kompensation eller om at få dækket deres ekstra omkostninger, da disse kræver manuel håndtering,« skriver selskabet til DR.

Forbrugerrådet Tænk er ude med kritik af SAS på grund af den lange periode, som kunderne har måtte vente på kompensation.

Ifølge chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, fastsætter loven ikke en frist for kompensationen, men det skal være indenfor rimelig tid. Det er nu gået fire måneder, hvilket han ikke mener er godt nok.

Han foreslår, at flyselskabet laver tilbagebetalinger automatisk, så kunderne kan få deres penge tilbage.