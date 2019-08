Piloterne hos det britiske flyselskab British Airways har valgt at strejke.

Dagene, hvor piloterne nedlægger arbejdet, er 9., 10. og 27. september.

Uenighed om lønnen er årsagen til, at piloterne har valgt at strejke.

Strejken betyder, at mange kunder har modtaget en e-mail sent fredag aften eller tidligt lørdag morgen, hvor der står, at deres fly er blevet aflyst.

Selv om piloterne strejker i tre dage, har British Airways meldt, at der kommer flere dage med aflysninger.

Flyselskabet opfordrer folk med en afgang mellem 8. og 12. september til at ændre billetten eller få pengene refunderet. Det skriver BBC.

British Airways skriver i en meddelelse, at de gør alt for ikke at ødelægge deres kunders rejseplaner.

Ifølge BBC klager mange kunder over, at det er svært at komme igennem til British Airways – både på internettet og telefonisk.

Bryllupsrejse er blevet dyrere

Et nygift par fra Cambridge har bestilt flybilletter til Mauritius gennem British Airways med afgang 9. september.

Den afgang er blevet aflyst, og parret har fået at vide, at der går op til fire uger, før de kan få refunderet deres penge.

Det betyder, at parret har købt økonomiklassebilletter hos Emirates. Det har ifølge BBC kostet dem 500 pund ekstra, hvilket svarer til cirka 4.100 kroner.

Parret har udtalt til BBC, at de normalt ikke har råd til at flyve på første klasse, men i anledning af brylluppet havde sparet op til oplevelsen, som kunne være en perfekt start på bryllupsrejsen.