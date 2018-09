En tidigere pilot i det danske lavprisselskab Primera Air kræver nu en halv million kroner af sin tidligere arbejdsgiver.

Sagen, som Arbejdsretten tog hul på torsdag, handler om hvorvidt flyselskabet har brudt sin danske overenskomst ved at hyre billigere arbejdskraft fra Guernsey, skriver DR.

»Jeg håber, at en dom vil sætte en effektiv stopper for social dumping i branchen. I hvert fald her i Danmark. Jeg er ked af, at jeg selv accepterede de her vilkår til at begynde med,« siger den tidligere pilot Michael Ingvardsen.

Beløbet, han kræver, er dels to års lønefterslæb, manglende pension, feriepenge og løn under sygdom.

Penge, han ville have fået, hvis han havde været ansat direkte på den danske overenskomst.

I stedet var han ansat på en kontrakt, hvor der ikke var løn under sygdom som lønmodtagere normalt får.

Ifølge fagforbundet FPU er over halvdelen af Primera Airs piloter i Danmark ansat på samme måde, og sagen kan derfor ende med at koste selskabet millioner af kroner.

Primera Air afviser kravet fra Michael Ingvardsen. Selskabet har ikke ønsket at stille op til interview med DR.