En 39-årig pilot er godt træt af sit kommunale jobcenter og Ankestyrelsen.

De har nemlig begge steder afvist, at han kan komme på efteruddannelseskursus, da der ifølge deres statistiske arbejdsredskab er mangel på piloter og derfor ingen grund til at sende ham på efteruddannelse.

Det skriver Finans.

Statistikken som stederne referer til, og som hjælpen til ledige baserer sig på, er fra før coronakrisen ramte, hvor der var mangel på piloter, men det har krisen lavet om på. Flyselskaber kæmper nu med økonomien, og lufthavne i hele verden er nærmest tomme.

Der er mange tomme sæder i lufthavne verden over. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der er mange tomme sæder i lufthavne verden over. Foto: Liselotte Sabroe

Men ifølge loven så skal jobcentrene tage udgangspunkt i den såkaldte arbejdsmarkedsbalance, som afgør, om ledige kan sendes på kurser. Den er dog ikke blevet opdateret siden coronakrisen startede.

»Det er jo helt hen i vejret. Jeg prøvede at sige, at deres statistik muligvis siger ét, men at de jo kan se ud af vinduet eller åbne en avis og se, at virkeligheden er en helt anden,« siger piloten, der vil være anonym. Finans er dog bekendt med mandens identitet og har fået tilsendt såvel Ankestyrelsens afgørelse i sagen som et afslag på at genoverveje sagen.

Piloten blev i april tilbudt et job som flyinstruktør, men han skulle dog tage et efteruddannelseskursus som instruktør. Et kursus der koster 50.000 kroner, men han kunne ikke få det bevilget.

Svaret fra det kommunale jobcenter kom i maj, og sidenhen klagede han over beslutningen til Ankestyrelsen, der dog havde samme svar til piloten. Han er nu stadig ledig, og hvad angår jobtilbuddet fra april, så tvivler han på, at det stadig er en mulighed for ham.