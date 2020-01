Mod deres vilje er piger og unge kvinder blevet presset til at drikke deres egen urin, smøre sig ind i afføring og skære bogstaver ind i deres egen hud. Alt sammen efter krav fra gerningsmænd på internettet, kan DR afsløre.

Det er sket i en stor, international sag om afpresning, som Rigspolitiet kalder »uhyre grov.«

Ofrene har ufrivilligt filmet, hvordan de mishandler og ydmyger sig selv, og optagelserne er siden blevet solgt på nettet. Det fortæller politikommissær Flemming Kjærside, der leder Rigspolitiets afdeling for cyberrelaterede seksualforbrydelser.

»Det er så grænseoverskridende, som noget kan være,« siger han til DR.

Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

DR har fået adgang til materiale, der dokumenterer, at mindst 145 piger og unge kvinder primært fra USA og England er blevet afpresset på nettet af flere gerningsmænd.

En stor del af ofrene er blevet udsat for fænomenet hurtcore, hvor gerningsmænd nedgør, ydmyger og torturerer ofre mod deres vilje.

»Jeg har ikke noget at sammenligne med i Danmark, da vi har ikke haft sager af den karakter. Heldigvis.«

Men det er dokumenteret her, at det finder sted, og at det har et foruroligende stort omfang,« siger politikommissær Flemming Kjærside.

Flere af de 145 ofre er ifølge Flemming Kjærside under 18 år, og der er derfor tale om børneporno.

Et af ofrene er en pige, der bliver presset til at begå seksuelt overgreb på sin lillebror.

»Der er en bror og en søster, der udfører nogle ting, der er klart ulovligt både i Danmark og i udlandet. Dels er det incest, og dels er det unge under 18 år,« siger Flemming Kjærside.

Dansk mand tog affære

Mens der ifølge politiet ikke er danskere blandt de 145 ofre, har mindst én dansk mand set med i det univers på internettet, hvor videoer og foto af hurtcore-afpresningen bliver solgt og delt.

DR kalder den 20-årige danske mand for 'Kasper.' Han ønsker ikke at få sit navn frem, da hans familie og venner ikke kender til hans hemmelige liv på nettet. Derfor har han fået lovning på at være anonym.

Kasper fortæller, at han var vidne til »en horribel kultur,« som han ønskede at stoppe. Derfor besluttede han at dokumentere hurtcore-fænomenet og gik til DR med materialet.

I det omfattende materiale er der elektroniske mapper med krænkende videoer og billeder af de 145 ofre, prislister på videoer og billeder af ofrene, og der ligger korrespondancer mellem ofre og gerningsmænd.

Når man kan få dem til at stikke deres hoved ned i en toiletkumme, drikke vandet og trække ud, mens de har hovedet nede i kummen, så har man magt over et menneske Politikommissær Flemming Kjærside

DR valgte tidligt i researchen at gøre politiet opmærksom på sagen, fordi materialet var så stort, indholdet så groft, og fordi overgrebene tilsyneladende stadig fandt sted. Det gjorde DR efter aftale med Kasper, så politiet fik mulighed for at handle hurtigst muligt i forhold til ofrene.

Af materialet fra Kasper og DR’s research af hurtcore-fænomenet på internettet fremgår det, at ofre og gerningsmænd møder hinanden online. Det kan for eksempel være på Skype eller Messenger.

Truer offeret

Afpresningen begynder ofte med, at gerningsmanden har succes med at få et offer til at sende en intim video af sig selv - nogle gange mod betaling. Gerningsmanden gemmer sig bag en falsk profil, hvor han i første omgang virker sød og imødekommende.

Med videoen har gerningsmanden nu sit afpresningsvåben. Han truer offeret med at dele den intime video med offerets familie, venner og bekendte på sociale medier. Medmindre offeret adlyder de krav, som gerningsmanden stiller.

Kravene kan begynde med, at offeret skal spise fra gulvet som en hund eller skrive nedladende ord på sig selv med læbestift.

Hvis offeret nægter at adlyde afpresserens krav, eskalerer kravene til, at offeret for eksempel skal drikke sit eget tis, slå sig selv til blods, stikke en hårbørste eller andre ting op i sig selv og skære i sin egen hud, mens offeret selv filmer.

»Det er min vurdering, at de ikke har turdet gøre andet. De er gået med til at lave de her optagelser, fordi de så forventede, at gerningsmanden ikke ville gøre alvor af sin trussel,« siger Flemming Kjærside.

Politikommissæren vurderer, at gerningsmændene har haft succes med at nedbryde ofrene med deres magt og truslen om at dele intime videoer af ofrene.

»Når man kan få dem til at stikke deres hoved ned i en toiletkumme, drikke vandet og trække ud, mens de har hovedet nede i kummen, så har man magt over et menneske og virkelig nedbrudt det. Det er det, vi taler om, og noget der er værre,« siger han.

Afpresningen kan foregå over flere måneder, hvor gerningsmanden løbende er i kontakt med offeret, der ikke tør sige stop.

Dyrere, hvis offeret græder

Undervejs, eller når afpresningen endelig stopper, sælger gerningsmændene videoer og foto af hurtcore-afpresningen på internettet via prislister.

DR's research viser, at man kan købe hele mapper med videoer og billeder, hvor der i hver mappe kan ligge mere end 2.500 billeder og videoer af den samme pige. Jo mere ydmygende afpresningen er på videoerne, desto dyrere er de. Og det får prisen til at stige, hvis ofrene græder.

Rigspolitiets afdeling for cyberrelaterede seksualforbrydelser har delt Kaspers materiale i sit internationale netværk. Og i USA blev materialet ifølge politikommissær Flemming Kjærside straks en del af en verserende efterforskning.

Amerikansk politi var nemlig i gang med at efterforske en sag, hvor flere af ofrene i Kaspers materiale optrådte.

Materialet fra Danmark har ifølge Flemming Kjærside haft stor betydning for den amerikanske efterforskning, fordi den formodede gerningsmand ved en fejl viser sit ansigt i en af de videoer, der var i Kaspers materiale.

»Det har ført til, at de kunne identificere flere ofre og har kunnet skaffe mere dokumentation omkring gerningsmanden,« siger Flemming Kjærside.

I november 2019 blev den formodede gerningsmand, en mexicaner i 30erne, anholdt af Interpol og mexicansk politi i Mexico. Manden sidder nu fængslet i Mexico og venter på at blive udleveret til USA, hvor han skal for retten.