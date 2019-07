'Maja er en luder. Send en besked for at få en video af hende, der sutter min pik'...

Sådan lyder ét af flere opslag på en hemmelig Facebook-gruppe, hvor der tilbydes deling af seksuelle videoer.

Fænomenet er ikke nyt. Tilbage i 2016 bragte B.T. flere artikler om deling af hævnporno på en række Facebook-sider med navne som Offensimentum og Lokomentum.

Efter den store mediedækning blev siderne lukket ned, men efterfølgende er en række lignende hemmelige grupper dukket op på Facebook, og dem har B.T. haft adgang til i en periode.

En af dem er siden 'Ghettoen', hvor du skal godkendes for at blive medlem.

Her sidder knap 30.000 Facebook-brugere og deler sjove videoer, skriver om populære musikere eller diskuterer de kendte realitystjerner.

Men der er også en del af de opslag, der vil få vinen eller øllen til at kløjes i halsen hjemme i de danske hjem.

Piger på samlebånd bliver kaldt luder. Der bliver delt erfaringer med hårde stoffer. Kæmpestjerner bliver løjet døde. Og så er der altså de seksuelle videoer.

Bare inden for den seneste uge er B.T. tilfældigt stødt på to opslag, hvor afsenderen – som I kan se oppe over – helt åbenlyst tilbyder at dele video af seksuelle videoer af piger, som man må formode ikke har givet samtykke til det.

B.T. har sløret personlige oplysninger i de to opslag, men der er tale om fulde navne, og i ét af tilfældene er pigen blevet tagget. B.T. har uden held forsøgt at få fat i både pigen og hendes mor for at spørge, hvordan hun har det med at blive hængt ud på den måde.

B.T. har skrevet med en af de drenge, der har lavet det ene opslag, men han ønsker ikke at udtale sig. Han skriver dog, at han 'kedede sig', og at der ikke er nogen video.

Foruden deling af hævnporno er der også adskillige eksempler på piger og drenge, der uden omsvøb hænges ud.

Som nedenstående eksempel, hvor personen 'Nanna' bliver kaldt en luder, og hvor flere personer i kommentarsporet også griber muligheden for at kommentere på pigen.

Deling af hævnporno har været diskuteret vidt og bredt siden 2016, hvor flere medier altså kortlagde, hvordan unge personer nærmest delte videoer og billeder som glansbilleder eller Pokemon-kort.

Men det er ikke kun blevet ved medieinteresse og diskussion ved frokostbordet.

Mere end 1.000 personer er blevet sigtet i den såkaldte 'Umbrella-sag' for at have delt videoklip med to 15-årige, der indgår i et seksuelt forhold.

Derfor undrer det også Flemming Kjærside, der er politikommissær i Rigspolitiets sektion for cyberrelaterede seksualforbrydelser, at man til stadighed deler billeder og video på den her måde.

»Det undrer mig da, ja. Vi gik så åbent ud med Umbrella-sagen for at få sat fokus på det her problem, og jeg synes da også, at der har været et impact. Men de unge bliver nødt til at tænke sig om. Nogle af de dømte i Umbrella-sagen har fået betinget fængsel, og det ser altså ikke så pænt ud på straffeattesten,« siger han.

Strafferammen er helt op til tre års fængsel, og netop derfor mener Flemming Kjærside også, at man bør tale et alvorsord med sine børn.

»Det handler om at tage dialogen og få dem til at forstå, at man gør folk ondt, når man deler sådan noget materiale,« siger han.

