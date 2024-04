Svensk politi blev lørdag formiddag kaldt ud til en af de mere særlige opgaver.

Nærmere betegnet fik de et alarmopkald fra et bryggers i den svenske by Västerås lidt vest for Stockholm.

Her havde en lille pige sat sig ubehjælpeligt fast i familiens tørretumbler.

Det skriver Aftonbladet.se.

Opgaven var ikke bare sådan lige at løse.

Halvanden time efter familien slog alarm til politiet, sad barnet stadig fast.

I mellemtiden var der blevet tilkaldt assistance fra både ambulance og redningsmandskab.

Heldigvis fik historien en lykkelig slutning, da det endelig klokken 13 lørdag lykkes at få den lille pige frigjort fra maskinen.