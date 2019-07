Erhvervsmand og byggematadoren Pierre Legarth har fået nok af gentagen graffiti på sine ejendomme.

Mandag delte han derfor tre overvågningsbilleder af et par mænd, han mistænker for at have malet graffiti på en af sine ejendomme. Vel vidende, at det også er ulovligt.

Samtidig udlovede han en dusør på 5.000 kroner til den, der kan identificere 'Picassomalerne', som han kaldte dem.

Og det gav pote.

Foto: Screenshot/Facebook Vis mere Foto: Screenshot/Facebook

»Der gik kun en time til halvanden, så fik jeg henvendelser fra graffitimiljøet, der vidste, hvem de var. De udleverede både navne og adresser. Derefter kontaktede jeg politiet,« fortæller Pierre Legarth.

Opslaget, der blev slået op i gruppen Facebook Kolding, som tæller knap 35.000 medlemmer, er nu slettet.

Ved at dele billederne begik Pierre Legarth selvtægt. Men det virkede som det rigtige at gøre, forklarer han.

»Jeg så ikke andre udveje. Man bliver så frustreret, når man får ødelagt sin ejendom gang på gang. Vi har brugt over 400.000 kroner om året på at fjerne de grimme tags, de tapetserer vores facade med. Jeg synes faktisk, det er en samfundspligt at få dem stillet til ansvar.«

Også selv om du risikerer en bøde?

»Ja. Jeg tager gerne den bøde. Nogen bliver nødt til at gøre noget,« lyder det fra Pierre Legarth, der er klar til at gøre det igen.

Han fortæller, at det langtfra kun er hans bygninger, det går ud over.

»Jeg tror, alle i Kolding gerne vil have stoppet griseriet. Der er nogle steder, der minder mere om et østeuropæisk industrikvarter end et boligområde. Jeg betragter faktisk den bøde, jeg risikerer at få, som en investering,« siger han.

Samtidig håber han, at andre med hang til at spraye tags på andres bygninger kommer på bedre tanker. Men allerhelst ville han have, at reglerne bliver lavet om.

»Vi burde kigge på lovgivningen. Det er både komisk og tragisk, at man skal udstilles som en forbryder, fordi man beskytter sin egen ejendom.«

Sydøstjyllands Politi har ifølge Pierre Legarth bedt om at få tilsendt al dokumentationen elektronisk.

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen ønsker ikke at kommentere sagen over for JydskeVestkysten.