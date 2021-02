Det blev skæbnesvangert, da Pia Ebdrup Nielsen i 2010 blev ramt af en diskusprolaps i ryggen. Lige siden har hun ud over store smerter kæmpet med bivirkninger af den megen medicin, hun har taget.

Især hendes tænder er ramt af medicinen.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Mine tænder begyndte at smuldre væk, og jeg fik rodbehandlinger i mange af dem i et forsøg på at redde dem. Men mange er blevet revet ud, jeg har kun fem af mine egne tænder tilbage i overmunden, fortæller Pia Ebdrup Nielsen til mediet.

Siden hun blev syg, har det været en dyr fornøjelse for Pia Ebdrup Nielsen at gå til tandlæge.

Hele 150.000 kroner har hun fået tandlægeregninger for gennem de seneste 10 år.

- Det har fyldt meget hele tiden at skulle vurdere, om man havde råd til at få lavet sine tænder, siger Pia Ebdrup Nielsen.

Hun har forsøgt at få tilskud gennem det offentlige, men ud over hendes eget medlemskab af Sygeforsikring Danmark har der ikke været meget hjælp at hente.

Men det kan da ikke passe, man skal sælge hus og bil for at betale sine tandlægeregninger. Pia Ebdrup Nielsen

Anslået har hun selv skulle betale omkring 100.000 kroner.

Kommuner går nemlig i langt de fleste tilfælde kun ind og hjælper meget ressourcesvage borgere. Og selvom Pia Ebdrup Nielsen er førtidspensionist, er manden i arbejde, og de har hus og bil.

- Men det kan da ikke passe, man skal sælge hus og bil for at betale sine tandlægeregninger. Bare fordi man er blevet syg. Det er hele ens opsparing, der skal bruges på tænder.

Derfor kæmper hun nu for en tilskudsordning til mennesker som hende.

Pia Ebdrup Nielsen mener, der bør være et loft over, hvor meget klienter selv skal betale for tandlægebehandling. Hvis altså de har fået dårlige tænder på grund af medicin.

- Jeg synes, der burde være en løsning, når man uforskyldt får ødelagt sine tænder på grund af medicin. En kronikerløsning så der er et loft over, hvor meget man skal betale, lyder det fra hende.

Mange typer medicin har den bivirkning, at man bliver tør i munden. Der bliver produceret mindre spyt, som beskytter en mod caries.

Personer, der tager disse typer medicin, får flere huller i tænderne, og ofte ender det ud i rodbehandlinger.

Signe Rasmussen nævner selv et eksempel med en ældre mand, der lider af mundtørhed på grund af medicin. Han får huller i tænderne i et tempo, hvor tandlægen har svært ved at følge med. Vis mere Signe Rasmussen nævner selv et eksempel med en ældre mand, der lider af mundtørhed på grund af medicin. Han får huller i tænderne i et tempo, hvor tandlægen har svært ved at følge med.

- Når man har en meget tør mund, har man ikke den positive effekt af spyttet og får derfor meget nemt huller, fortæller tandlæge og medlem af Tandlægeforeningens regionsbestyrelse, Signe Rasmussen, til TV2 Østjylland.

Det vurderes, at op mod 500.000 voksne danskere lider af mundtørhed, der skyldes medicinforbrug.

I 2017 gennemførte Tandlægeforeningen en undersøgelse, som viste, at 98 pct. af tandlægerne har patienter med tandsygdomme på grund af mundtørhed.

På Signe Rasmussens klinik har 10 procent af patienterne tandproblemer på grund af medicinforbrug.

- Vi forsøger at guide dem til selv at opretholde mundhygiejnen, og så opfordrer vi dem til at besøge tandlægen oftere, så vi kan tage problemerne i opløbet, siger hun.

Tandlægeforeningen bakker dog også op om Pia Ebdrup Nielsens forslag.

- Vi så gerne, at der var tilskud til den gruppe borgere. På nuværende tidspunkt ligger der en tilskudsordning til kræftpatienter, som har mundtørhed grundet deres kræftforløb. Og de kan søge om et tilskud, forklarer Signe Rasmussen.

Umiddelbart er politikerne dog ikke klar til at indføre ordningen for alle typer patienter.

Jeg tror, at sådan en ordning er at gå for vidt. Camilla Fabricius, Socialdemokratiets næstformand i Folketingets sundheds- og ældreudvalget

Socialdemokratiets næstformand i Folketingets sundheds- og ældreudvalget, Camilla Fabricius, har sine forbehold.

- Jeg tror, at sådan en ordning er at gå for vidt. I stedet bør man kigge på medicinens bivirkninger, siger hun til TV2 Østjylland.

Hun erkender, at det er problematisk, når især medicin mod depressioner giver følgeskader som dårlige tænder.

Alligevel er folketingsmedlemmet ikke klar til at støtte Pia Ebdrup Nielsens forslag.

- Vi skal have lavet et samlet princip på området. Jeg er med på, at det har store konsekvenser også for den generelle sundhed, når man har dårlige tænder. Jeg er bare i tvivl om, hvilket greb vi skal tage, siger Camilla Fabricius.

Det ærgrer Pia Ebdrup Nielsen, at der formentlig ikke er politisk opbakning til en støtteordning for kronikere.

For ud over det helbredsmæssige har det også haft betydning for Pia Ebdrup Nielsens selvtillid, at hun så store problemer med tænderne.

- Ens ansigt er markant anderledes uden tænder. Jeg har ikke lyst til at gå ud uden dem, så jeg går aldrig udenfor uden mine proteser i munden, forklarer hun.

Spørgsmål: Foreslår du ikke bare det her for at få betalt dine tandlægeregninger?

- Det kunne da være dejligt, men jeg gør det her for at sætte fokus på, at der er mange, som er ramt. Og det er forkert, at der ingen hjælp er at hente.