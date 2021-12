13.500 solgte billetter og kun få meget tilbage.

Så mange forventes at komme til Ricky Gervais' længe ventede comedyshow i Royal Arena. Men det er ikke alle, der har købt billetter, der har tænkt sig at dukke op.

Det er blandt andet Pia Lund Madsen fra Aarhus, der i den grad havde glædet sig til at se Ricky Gervais i Royal Arena, men den seneste smittestigning har fået hende til at droppe det længe ventede show, da hun er bekymret for at blive smittet.

»Jeg synes næsten, det er indlysende, hvorfor jeg har valgt ikke at dukke op. Jeg synes, at restriktionerne siger det hele. Jeg er selv i risikogruppen, og det vil være for stor en risiko for mig at dukke op til det show,« fortæller Pia Lund Madsen til B.T.

Showet har været længe undervejs. Pia Lund Madsen sad nemlig klar, da billetterne i første omgang blev sat til salg for to år siden. Hun havde derfor glædet sig rigtig meget til showet, men må nu i stedet håbe på, at komikeren vender tilbage til Danmark på et andet tidspunkt.

»Jeg synes, det er tåbeligt at sidde så mange sammen dagen før, restriktionerne træder i kraft. Jeg havde hellere set det udskudt, men jeg kan til dels godt forstå, at de gerne vil have fyret showet af, men jeg synes også, at det er uansvarligt. Jeg mener, at de godt kunne have åbnet og lempet for refunderingen, selvom det er lovligt, at de afholdet det,« lyder det yderligere fra Pia Lund Madsen.

Også hos speciallæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen kan man ikke se meget klogt i at afholde sådanne et arrangement med så stor tilskuerantal.

»Det er virkelig en dårlig idé i det hele taget. Men hvis man tager afsted, så vil det klogeste være, at man har en nylig negativ test og i det hele taget har coronapas, før man bør bevæge sig til sådan et arrangement,« forklarer Torben Mogensen og fortsætter:

»Omikron smitter meget mere end tidligere varianter og har allerede vist sig i samfundet. Sandsynligheden for at der er en, der dukker op med omikron er stor, og dermed er der også en større risiko for, at man bliver smittet.«

Men man har dog ikke tænkt sig at aflyse, udskyde eller ændre afholdningen af showet. Tværtimod.

Det forklarer Live Nation, som står bag bookingen af Ricky Gervais, i en mail til B.T.

»Arrangementet med Ricky Gervais i aften i Royal Arena forløber planmæssigt, da det er et fuldt siddende show, og vi følger myndighedernes anbefalinger og gældende restriktioner.«