Pia Anette Jakobsen fra Kolding har længe været fast kunde i Lagkagehuset. Men det er slut nu.

Det sker, efter bagerforretningen sammen med seks andre virksomheder var en del af et TV 2-program, der konkluderede, at de har modtaget corona-hjælpepakker, selvom de ifølge eksperter har en såkaldt skattelykonstruktion.

»Jeg kommer ikke til at handle der igen. De vil godt have vores goder, men de vil ikke deltage i fællesskabet. Det generer mig,« fortæller 59-årige Pia til B.T.

I programmet bliver Lagkagehuset sammen med Babysam, Synoptik, Sportmaster, Gate Gourmet, BC Hospitality Group og Euro Cater alle kritiseret for at være virksomheder, der er designet til ikke at betale skat i Danmark. Alligevel har de tilsammen modtaget 261 millioner kroner fra regeringens corona-hjælpepakker.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Og det blev for meget for Pia Jakobsen, der hurtigt læste historien i diverse medier og derefter tog besutningen om ikke at handle der igen.

»Det vil jeg ikke bakke op, tænkte jeg. Den eneste måde, man som forbruger kan udvise sin utilfredshed på, er ved at lade være med at handle der, og det har jeg taget et valg om nu.«

Pia er dog langt fra den eneste.

På Lagkagehusets Facebookside har hundredvis af brugere ytret deres kritiske holdning til bagerkæden. Én af dem er 55-årige Lotte Laursen fra Tikøb i Nordsjælland.

Det er simpelthen katastrofalt, at de har fået hjælpepakker. Lotte Laursen

Hun er ligesom Pia forarget over virksomheden.

»Det er simpelthen katastrofalt, at de har fået hjælpepakker. Der er familier, der har fået deres økonomi smadret af den her krise. Jeg har selv haft min egen virksomhed gennem 32 år, og hvis man har virksomhed i Danmark, så betaler man skat i Danmark,« fortæller hun til B.T.

Hun har tidligere været regelmæssig kunde i Lagkagehuset, men kommer ikke til at sætte sin fod der igen.

Lotte forklarer, at hun tidligere også har handlet meget i Babysam, men det er nu også slut.

Har du tænkt dig at handle mindre i Lagkagehuset efter den seneste uges skriverier?

Lagkagehuset har senest været ude og afvise påstandene om, at de flytter penge ud af Danmark for at undgå at betale selskabsskat, ligesom de har forsøgt at fremlægge dokumentation for at bevise deres uskyld.

»Der har de seneste dage floreret et rygte i medierne om, at Lagkagehuset bevidst søger at undgå at betale skat i Danmark ved at flytte kapital ud af landet. Lad mig en gang for alle slå fast, at det aldrig har fundet sted, og det kommer heller ikke til at ske i fremtiden,« fortalte administrerende direktør Jason Cotta blandt andet i en pressemeddelelse.

Men det giver den tidligere stamkunde Pia Jakobsen ikke meget for.

»Det er jo svært for mig at vide, hvad der egentlig er op og ned, men det er ikke noget, der får mig til at ændre mening. Fakta er, at de ikke betaler selskabsskat i Danmark,« siger hun.

B.T. har for nyligt talt med flere brandingeksperter, der fortæller, at skaden i den grad er sket for Lagkagehuset. Læs meget mere om det lige her.