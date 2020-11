»Parker dog din bil ordentligt, kælling. Du behøver sgu da ikke holde klods op og ned ad min bil.«

Pia Thuelund troede ikke sin egne ører, da en mand pludselig råbte hende an på Faktas parkeringsplads i Odense lørdag aften.

Men sådan skal ingen snakke til den 29-årige kvinde, så hun kiggede på manden og råbte tilbage:

»Slap dog af, din klaphat. Jeg skal nok flytte den.«

Det skulle hun dog fortryde, for da hun gik hen mod sin bil, mærkede hun pludselig nogen hive fat i hende.

Manden blev nemlig så vred, at han pludselig hev fat i Pias skulder og kastede hende ned mod den våde asfalt.

Skubbet var voldsomt, og Pia måtte tage fra med både hænder og knæ, som var ganske medtaget efter faldet.

I en tilstand af chok, kom hun på benene igen, fik fremstammet »hvad har du gang i?« og skyndte sig så ind i sin bil og kørte væk.

»Jeg er diagnosticeret med PTSD, så jeg gik fuldstændig i chok, og derfor fik jeg ikke noteret registreringsnummeret på mandens bil ned,« siger Pia Thuelund.

I dag er hun fuldstændigt rystet over episoden.

Hun fortæller, at hun ikke holdt tættere på manden, end at hun selv kunne gå ud af sin dør uden problemer, og at han desuden slet ikke skulle ud eller ind i den side, hvor hendes bil holdt.

Overfaldet fandt sted cirka 16.45 ved Fakta ved Skibhusvej i Odense, og Pia er ret overbevist om, at der var flere vidner til episoden.

Derfor søger hun nu hjælp.

»Måske der er nogen, der har set det, og som har noteret nummerpladen. Eller måske ved de, hvem manden er,« siger Pia.

Hun prøvede også selv at komme nærmere den aggressive mands identitet ved at lave et opslag på sin private Facebook, og selvom ingen har henvendt sig med et navn eller registreringsnummer, har Pia fået én meget interessant besked:

»Der er en anden kvinde, der skrev til mig, at hun var ude for næsten det helt samme i sidste uge. Der var en mand, der passede på mit signalement, også blevet vred over en parkering, og hun var også blevet overfaldet. Så måske det er den samme?,« siger hun.

Pias overfaldsmand havde mundbind på, så hendes signalement er ikke voldsomt detaljeret, men alligevel kan hun godt beskrive ham som etnisk dansk, cirka 180 centimeter høj og med kort hår.