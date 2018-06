I videoen herover får du gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du eller dit barn er blevet bidt af en flåt.

Pia Søster Elm fra Stege på Møn opdagede for et par dage siden, at hendes fem-årige datter Johanne havde, hvad der lignede et harmløst myggestik på sit ene ben. Men der var en rød ring omkring, som fik hende til at kontakte lægen.

Og gudskelov for det.

For det viste sig, at Johanne var blevet bidt af en flåt - og at det kunne have fået frygtelige konsekvenser, hvis hun ikke var kommet i behandling.

'Efter en samtale og et besøg hos lægevagten i Nykøbing i aftes ved vi nu, at dette udslæt skyldes et flåtbid og med borreliasmitte. Lægen var ikke i tvivl og understregede, at uden behandling kan konsekvensen i værste fald være lammelser, organsvigt, menigitis osv.,' skriver Pia Søster Elm på Facebook 5. juni - dagen efter at de havde opdaget flåtbiddet.

Fakta Sådan undgår du at blive bidt Hold dig på stierne i skoven

Bær høje gummistøvler og lange bukser, hvis du bevæger dig ud i højt græs og krat

Hold øje med din hud undervejs og tjek for flåter. Børst dem af, hvis du ser dem på dit tøj, og skift, når du kommer hjem fra skoven

Tjek efter flåter igen, når du er kommet hjem Kilde: Skovfoged Torben Christiansen

Oplevelsen får nu Pia Søster Elm til at opfordre alle andre til at være på vagt overfor de blodsugende mider.

'Det er så vigtigt at tjekke jer selv og jeres børn HVER DAG! Lægen der undersøgte Johanne sagde, at den røde ring er meget karakteristisk for borrelia og bør altid få dig til at opsøge læge. Så bare en lille reminder herfra... tjek jer selv og jeres børn,' skriver hun på Facebook.

Anbefalingen er nået vidt og bredt ud, idet oplsaget er delt over 16.000 gange.

Hvert år bliver tusindvis af danskere bidt af flåter, som især findes i skovene. Det anslås, at cirka 150 af dem får den alvorlige borrelia-infektion. Hvis man ikke opdager borrelia i tide, kan det føre til ansigtslammelser og forstyrrelser i hjerterytmen.

Pia Søster Elms datter Johanne er efter flåtbiddet startet på en pencilinkur. Hun er heldigvis frisk og umiddelbart upåvirket af borrelia-smitten, men forældrene har fået at vide, at de skal være opmærksomme på influenzalignende symptomer de næste to-tre måneder.

Fakta Det skal du gøre, hvis du er blevet bidt Hvis det begynder at kradse eller klø på huden, kan du være bidt af en flåt. Hvis det er tilfældet bør du hurtigst muligt få fjernet flåten, da nogle sygdomme som borrelia har størst risiko for smitte 24 timer efter flåtbidet. TBE-virussen smitter dog allerede indenfor få minutter. Sådan gør du: Fjern flåten ved at bruge neglene, en speciel flåttang (fås på apoteket) eller en pincet

Grib fat så tæt på huden som muligt og forsøg at hive hele flåten ud. Hvis hovedet bliver siddende inde i huden, fjerner du også det

Vask bidstedet grundigt med vand og sæbe. Hvis der gå hul på flåten, bør du sørge for at få vasket væsken væk

Hvis der opstår infektion efter et flåtbid, bør du søge læge Kilde: Naturstyrelsen

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pia Søster Elm.