»Rent faktisk er det lige til at tude over, at vi har så uoplyste politikere, der endda sidder som støtteparti. Nogen bør skamme sig. Meget endda.«

Det var sådan 66-årige Zanne Munk fra Ølgod lod ordene falde inde på Pia Olsen Dyhrs (SF) Facebook-profil søndag.

»Jeg var målløs, da jeg så det,« siger Zanne Munk til B.T.

Partilederen for SF havde nemlig lagt et opslag op, hvor hun udtrykker sin sympati med de iranske borgere og deler uddrag fra den tale, hun holdt til en demonstration imod det iranske styre:

»Et totalitært, religiøst og patriarkalsk regime har i mere end fire årtier haft et helt samfund i et jerngreb,« skriver partilederen til sit opslag.

Men alt imens Pia Olsen Dyhr ytrer sin sympati og solidaritet med det iranske folk og herunder især de iranske kvinder, sidder 272 iranere lige nu i udrejsecentre i Danmark.

Alle med overskredet udrejsefrist, hvilket betyder, at de hver dag af de danske myndigheder kan blive tvunget tilbage til et land med forfølgelse, fængsling, vold, tortur og drab.

Amnesty International opfordrede i B.T. tirsdag de danske politikere til at stoppe hjemsendelser af alle iranere og samtidig tage dem ud af udrejsecentrene, da hverken mænd eller kvinder kan føle sig sikre i Iran lige nu.

Netop udrejsecentrene påpegede en kvinde i Pia Olsen Dyhrs kommentarfelt. Hun skrev »løslad de iranske kvinder, der sidder indespærrede på udrejsecentre,« hvortil SFs leder svarede:

»Sidder der iranske kvinder til udrejse?«

Og det var den kommentar, der fik 66-årige Zanne Munk op i det røde felt.

»Pia Olsen Dyhr står og viser sin støtte til iranske kvinder, samtidig med at hun støtter lovgivning, der siger, de skal bures inde i de forfærdelige udrejsecentre. Og så bare rejse tilbage,« siger Zanne Munk, da B.T. taler med hende.

Zanne Munk fortæller, at hun selv gennem flere år har arbejdet frivilligt som netværksven i udrejsecenteret Kærshovedgård, hvor hun har mødt adskillige iranske kvinder, hvis værste frygt er at vende hjem.

»Det er dobbeltmoralsk af Pia Olsen Dyhr. Og jeg er meget skuffet over, at man som støtteparti kan lægge sit navn til lovgivning om udrejsecentre og så ikke ane, hvad der foregår på dem,« siger Zanne Munk.

Hun er ikke den eneste, der tabte kæben efter at have læst formandens kommentar.

En anden er 46-årige Lene Kjær, der arbejder frivilligt med afviste asylansøgere og blandt andet har været besøgsven for en gruppe iranere i udrejsecenteret Ellebæk, fortæller hun.

»Det er noget forbandet svineri, det der foregår i mit land med de udrejsecentre – og jeg synes, det er beskæmmende, at SF ikke engang aner, at så stor en gruppe iranere sidder der,« siger Lene Kjær.

De ting, hun har set i udrejsecentrene, ville hun ikke byde sin værste fjende, siger Lene Kjær:

»At en politisk leder ikke tager de her menneskeskæbner mere alvorligt. Det er uforståeligt.«

B.T. har spurgt Pia Olsen Dyhr, hvordan hun som partileder ikke var klar over, at der sad iranske kvinder til udrejse.

»Det gik lidt stærkt med det Facebook-svar, for jo, det vidste jeg jo godt. da jeg tænkte over det,« lyder det fra Pia Olsen Dyhr i et mail-svar.

B.T. har ligeledes spurgt SFs formand, hvordan det kan være, at hun med den ene hånd skriver sympatierklæringer til det iranske folk, mens hun med den anden er med til at støtte de udrejsecentre, hvor 272 iranere lige nu sidder til udrejse.

»Det er selvfølgelig op til Flygtningenævnet at vurdere, hvem der skal have asyl i Danmark, men det gør de jo ud fra de regler, som politikere laver. SF er imod paragraf 7, stk. 3 i den danske udlændingelov, som betyder, at man kan sende ud til usikre og ustabile lande. Og det ligner da, at Iran er sådan lige nu, så der er et argument for at genoptage de sager, synes jeg.«

»Og uanset synes jeg ikke, de skulle sidde på de der udrejsecentre, for udrejsecentrene blev i sin tid oprettet, så man havde et sted at placere folk umiddelbart inden udrejse. Nu er det jo forvandlet til steder folk befinder sig i meget lang tid.«