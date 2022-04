»Det handler ikke kun om fiskene – det handler om folks samvittighed. Hvad, der er ude af øje, er ude af sind.«

Sådan lyder konklusionen fra Pia Borneland, der er dykkerinstruktør hos klubben Aquanaut i Helsingør, efter de brugte weekenden på at hente skrald op fra bunden af Nordhavnen.

De fandt bunker af skrald, men mest overraskende var store dele af de øldåser, der var endt i havnen.

»Jeg stod for arrangementet, og derfor stod jeg på land for at tage imod de mange poser med skrald. Pludselig fik jeg en pose op, hvor jeg kunne mærke, noget bevægede sig,« siger Pia Borneland.

»Det viste sig at flere af dåserne indeholdt levende fisk,« fortsætter hun.

I over en tredjedel af de cirka 150 dåser, der blev fundet på bunden, var en eller flere fisk af arten kutling fanget. De var svømmet derind som små, og med tiden var de vokset så meget, at de ikke kunne komme ud af dåsen igen. Fiskene var cirka 12-13 centimeter lange.

Sammen med sin mand, som også er formand for dykkerklubben, fik Pia Borneland åbnet de mange dåser. Du kan se et billede af en af dåsernes indhold øverst i artiklen.

»Det er selvfølgelig ikke godt, at så mange fisk bliver fanget i dåserne, men det egentlige problem er jo, at folk åbenlyst ikke tænker på, at det skader dyreliv i havet, når de smider skrald i det.«

Har du nogensinde smidt skrald i havet?

»Jeg tror ikke, der er ret mange, der interesserer sig for, hvad vi har af dyreliv i Øresund og resten af de danske farvande. Koralrev ved vi allesammen, man skal passe på, og de er også smukke – men vi skal også passe på de dele af havet, der ikke er smukt at se på,« siger hun.

»Man kan ikke sammenligne bøgeskoven med junglen, men begge dele skal vi passe på.«

Sammen med de mange dåser fandt dykkerne også en stor mængde plastikglas, spande, en stige og en trafikafmærknings-stolpe.

Helsingør Dagblad har også skrevet om klubbens fangst. Til mediet fortæller biolog Michael Hansen, at det er et eksempel på, hvordan naturen tilpasser sig.

»Men på den anden side er de jo ikke tilpasset til sådan nogle ting som dåser, så deres levevis gør, at de ender med at blive for store til at komme ud igen. Naturlige levesteder er bedre for dem – for eksempel store muslingskaller, hvor de kan lave huler,« forklarer han til mediet.