Det var en dansende og glad søn, Pia Nyborg Jensen fredag sendte afsted til fastelavn på skolen.

Men da hun en håndfuld timer senere skulle hente syvårige Oskar, var smilet stivnet og humøret i bund.

Oskar var nemlig blevet drillet med sin udklædning.

Vel at mærke sin udklædning som pige.

Oskar. Foto: Privatfoto Vis mere Oskar. Foto: Privatfoto

Egentligt var det meningen, at Oskar skulle klædes ud som et toilet, men da han ikke kunne passe kostumet, kom moderen med en anden ide:

»Jeg spurgte, hvorfor han ikke klædte sig ud som en pige, fordi det kunne være sjovt. Og han har en jævnaldrende kusine, som han kunne låne tøj af. Heldigvis var han med på idéen,« fortæller Pia Nyborg Jensen til B.T.

Oskar var ikke »bare med på idéen«, skulle det vise sig. Han var ellevild, og om morgenen dansede han rundt i sin kjole med halskæde og rottehaler.

Det var derfor med tryghed i kroppen, at Pia sendte sin søn afsted i skole fredag morgen, selvom hun godt vidste, at børn kan grine lidt af hinanden til fastelavn.

Alligevel havde hun ikke forventet det syn, der mødte hende, da hun hentede Oskar i skolen en halv time før normalt, fordi han skulle til tandlæge.

»Jeg kommer ind i klassen, og han sidder helt stille nede i hjørnet. Der tænker jeg, at noget er galt, for det ligner ham slet ikke,« fortæller Pia.

Pia kunne se, at han havde taget halskæden og et par armbånd af, og at han også havde forsøgt at vaske den kinderrød af, som han havde fået på.

»Han ville også meget gerne skifte tøj med det samme og helst på det toilet, der var allertættest på, så han ikke skulle gå gennem hele skolen,« husker moren.

Oskar ville ikke tale om, hvorfor han var så trist, men da Pia havde spurgt ind flere gange, strømmede ordene ud.

Han var blevet drillet.

»De sagde, at jeg var grim, mor. De sagde, jeg var en grim pige,« sagde Oskar til sin mor.

Der var ingen tvivl: Sønnens fastelavn var blevet ødelagt af de 2. klasses-elever, der havde drillet ham tidligere på dagen.

Og tilbage stod Pia fortvivlet og frustreret.

»Jeg har sagt til ham, at det var så modigt gjort, men han er af den overbevisning, at han var grimt klædt ud, og at jeg kun siger det, fordi jeg er hans mor. Og det er så ærgerligt, for alle udklædninger er gode, og det er nogle unødvendige kommentarer,« siger hun.

Derfor satte Pia sig også til at forfatte et Facebook-opslag, hvor hun beskrev sønnens ubehagelige fastelavns-oplevelse og opfordrede folk til at dele det, så Oskar kunne forstå, at han så fin ud som pige.

Og man må sige, at folk har taget imod den opfordring.

På lidt over 24 timer er opslaget blevet delt mere end 3.000 gange.

»Jeg er helt rundt på gulvet over den støtte, men der er også et vigtigt budskab. Man skal kunne klæde sig ud som alt, uden at man bliver drillet med det. Så jeg håber, at forældre rundt omkring vil lære deres børn det,« siger hun.

Hun opfordrer samtidig folk til at tænke på, at man sagtens kan finde på sjove udklædninger, og at man ikke skal begrænse sig selv.

»Fastelavn ville da være kedeligt, hvis det kun var Elsa'er og Spiderman'er.«