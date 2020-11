»Når jeg kan besøge min mor indenfor, kan jeg komme i kontakt med hende. Jeg ved, hvilken musik hun kan lide. Jeg ved, hun kan lide at blive berørt og at danse. I de rammer kan jeg sige til hende, at jeg elsker hende, og hun kan sige det tilbage.«

Pia Røge bliver rørt, når hun skal fortælle om de øjeblikke, hvor hun opnår kontakt med sin 75-årige mor, der er ramt af svær Alzheimers.

Øjeblikke, som indtil for ganske nylig blev taget fra Pia Røge og hendes syge mor.

Coronakrisen har ikke kun tæret på denne familie, men en lang række ældre og deres pårørende på grund af de restriktioner, de er blevet pålagt i egen plejebolig.

Pia Røges mor ses her i det telt, hvor Pia i foråret kunne besøge sin mor. Hun sidder bag et plexiglas og med sin demensdukke i hånden, der giver tryghed. Foto: Privat. Vis mere Pia Røges mor ses her i det telt, hvor Pia i foråret kunne besøge sin mor. Hun sidder bag et plexiglas og med sin demensdukke i hånden, der giver tryghed. Foto: Privat.

Det dokumenterer en ny rapport fra Alzheimerforeningen, som bl.a. viser, at hver tredje med demens oplevede isolation og dårligere fysisk helbred, mens hver fjerde oplevede, at evnen til at huske og kommunikere blev forværret i høj eller meget høj grad.

»Alzheimerforeningen bakker op om, at det er nødvendigt at forhindre covid-19-smitte på plejecentre, men det er afgørende, at vi holder fast i, at plejehjemsbeboere skal have mulighed for at have kontakt med deres allernærmeste. Vi kan se fra både danske og udenlandske undersøgelser, at helbredstilstanden hos beboerne bliver stærkt forværret af de her nedlukninger,« siger direktør i foreningen Nis Peter Nissen

Også Pia Røges mor er blevet dårligere. Før nedlukningen i marts fik hun dagligt besøg af sin ægtemand gennem 52 år, og de kunne gå ture, når det var godt vejr. Men fra marts og to måneder frem var hun ‘spærret inde i to måneder’, som datteren selv formulerer det.

Samtidig har fysikken fået et knæk. For ikke at tale om hukommelsen, sproget, evnen til at genkende og være nærværende.

Pia Røge som barn i armene på sin mor. Foto: Privat. Vis mere Pia Røge som barn i armene på sin mor. Foto: Privat.

Senere blev det muligt at mødes udenfor, men det var ingen succes. Pias mor forstod ikke, hvorfor de skulle tale sammen gennem et plexiglas, eller hvad der blev sagt til hende.

Allerede dengang forsøgte Pia Røge at italesætte over for plejehjemmet i Kerteminde og protestere over restriktionerne. Det blev dog afvist af ledelsen på plejehjemmet.

»Min far har flere gange fortrudt, at han sendte min mor på plejehjem. Men han kunne jo ikke selv passe hende længere,« siger Pia Røge, hvis mor kom på plejehjem i 2019.

Hen over sommeren blev det igen muligt at besøge Pias mor. Men lykken varede kort. Den 23. september i år lukkede plejehjemmet ned igen på grund af stigende smitte i samfundet.

Her på pladsen kunne Pia Røge få lov til at gå tur med sin demente mor. Foto: Michael Nørgaard/Byrd. Vis mere Her på pladsen kunne Pia Røge få lov til at gå tur med sin demente mor. Foto: Michael Nørgaard/Byrd.

På grund af reglerne om, at kun én pårørende må besøge den ældre, var Pia forvist til besøg uden for plejehjemmet.

»Vi var overladt til at gå rundt om plejehjemmet. Min mor er undervægtig, hun fryser let og er ikke glad for at være ude. Jeg havde svært ved at få kontakt med hende. Jeg syntes, det var dybt kritisabelt, at jeg skulle besøge min mor på den måde,« siger Pia Røge.

Konsekvenserne af corona for demente: Det fysiske helbred hos hver tredje person med demens blev forværret.

Evnen til at huske, kommunikere eller gå blev forværret i høj eller meget høj grad hos hver fjerde.

De tabte funktioner kommer sjældent tilbage hos personer med demens.

Hver tredje person med demens har følt sig isoleret. Kilde: Corona og livet med demens derhjemme – en spørgeskemaundersøgelse fra Alzheimerforeningen

Hun forsøgte igen at henvende sig til plejehjemmets ledelse. Men uden held.

Først i oktober i år – og med loven i hånden – kunne Pia Røge ændre forholdene for sin mor.

Pias forældre ses her sammen. De har dannet par i 52 år. Det har været en stor omvæltning for Pias far at sende sin hustru på plejehjem på grund af demenssygdommen. Foto: Privat. Vis mere Pias forældre ses her sammen. De har dannet par i 52 år. Det har været en stor omvæltning for Pias far at sende sin hustru på plejehjem på grund af demenssygdommen. Foto: Privat.

I juni i år vedtog Folketinget nemlig en ny bekendtgørelse vedrørende besøgsrestriktioner, der giver mulighed for besøg af en nær pårørende.

Her står også, at personer med kognitiv funktionsnedsættelse, som betyder, at personen ikke kan forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne, kan få lempelser eller undtages fra restriktionerne og dermed gerne må få besøg af flere nære pårørende.

Det er op til ledelsen på plejehjemmet at vurdere, om der er tale om en sådan kritisk situation, lyder det i bekendtgørelsen.

Denne bekendtgørelse gjorde det muligt for Pia Røge at klage til kommunen, der allerede kort tid efter medgav, at hun skulle have lov til at besøge sin mor indendørs.

Pia Røge har måttet klage til Kerteminde Kommune for at få lov til at besøge sin demente mor indenfor i trygge, vante rammer. Foto: Michael Nørgaard/Byrd. Vis mere Pia Røge har måttet klage til Kerteminde Kommune for at få lov til at besøge sin demente mor indenfor i trygge, vante rammer. Foto: Michael Nørgaard/Byrd.

Hun er lettet over afgørelsen. Den 49-årige kvinde håber nu, at sagen kan hjælpe andre i samme situation, som ikke kan besøge deres demente pårørende.

Hos Alzheimerforeningen foreslår man, at Folketingets partier i forbindelse med udformningen af den nye epidemilov vil indføre et kontrolorgan, ud over Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal sikre, at besøgsrestriktionerne bliver forvaltet på en lovlig og ‘retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde’.

»Coronakrisen har vist os, at der mangler kompetencer til at sikre, at det kan foregå på en forsvarlig måde i de yderste led,« siger Nis Peter Nissen.

SF har desuden indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd for at spørge til, hvordan han vil sikre, at nedlukningen ikke har så store konsekvenser for borgere med demens, som rapporten fra Alzheimerforeningen dokumenterer.