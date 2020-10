»Gengældelsen kommer.« »Tid til at høste dit hoved.« »Vi vil slagte dig og give din krop til hundene.« »Vi vil dræbe dig.«

Det er blot nogle af de ord, som Pia Kjærsgaard (DF) må finde sig i på sin Facebook-side.

Truslerne kommer i kølvandet på et Facebook-opslag, hvor folketingspolitikeren torsdag slog fast, at hun mener, at Muhammed-tegningerne skal være obligatorisk stof i folkeskolen.

Sammen med opslaget har hun vedhæftet et billede af profeten Muhammed.

Synes du, at Muhammedtegningerne skal bruges i historie-undervisningen i Danmark?

Truslerne på Facebook er fra folk, der primært skriver på arabisk eller fransk. Flere tusind har kommenteret opslaget, hvor Pia Kjærsgaard argumenterer for, hvorfor det er vigtigt, at tegningerne skal være en del af undervisningen:

»Jeg har fuld forståelse for, at en lærer er betænkelig ved at vise de tegninger, som udløste hele den såkaldte Muhammed-krise. Men jeg har ingen forståelse for argumentet om, at tegningerne ikke bør vises i en undervisningssituation. For det bør netop være en del af pensum at vise tegningerne, for at man fuldt ud kan undervise i, hvad det egentligt handlede om,« skrev hun i opslaget torsdag.

Da B.T. fredag fanger hende på telefonen for at spørge, hvad hun siger til truslerne på Facebook, siger hun, at det ikke kommer bag på hende, at hun nu igen skal udsættes for trusler:

»Nogle af dem er ubehagelige. Men jeg har prøvet det før, og det kommer ikke bag på mig,« siger Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti står fast på, at Muhammedtegninger er en vigtig del af dansk historie. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti står fast på, at Muhammedtegninger er en vigtig del af dansk historie. Foto: Søren Bidstrup

Truslerne er meldt til politiet – det gør hun altid, når den slags sker, oplyser hun.

På spørgsmålet om, hvordan man som lærer så skal reagere, hvis man oplever lignende trusler, svarer politikeren:

»De skal reagere på nøjagtig samme måde som mig. Det kan ikke nytte noget, at vi viger. Vi skal vi kæmpe imod disse modbydelige udsagn. Jeg forstår godt frygten hos den enkelte lærer, men hvis vi står sammen, så er vi stærke,« siger Pia Kjærsgaard, der ikke har kendskab til, om sikkerhedsniveauet omkring hende nu er ændret.

»Det er jo det, vi har politiet til,« siger hun.

Jeg holder ikke op, og jeg vil opfordre til, at vi ikke bukker under for det pres, som de forsøger at udøve Pia Kjærsgaard, folketingspolitiker DF

Hun har ikke i detaljer fordybet sig i kommentarerne på sin Facebook-side.

»Man har da lov til at være uenig med mig, men islamisterne forstår ikke, at man ikke skal udøve trusler om vold og det, der er værre. Der er vi meget forskellige. Jeg holder ikke op, og jeg vil opfordre til, at vi ikke bukker under for det pres, som de forsøger at udøve,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun understreger endnu en gang sit budskab om, at hun synes, det er vigtigt, at børn lærer om Muhammed-tegningerne – specielt i klasser med muslimske børn.

»De skal værdsætte, at de er kommet til Danmark, hvor de har frihed til at mene, sige og tegne, hvad de vil uden at være undertrykt af en religion. Vi skal have lov til at gøre grin med profeter og alle mulige andre,« siger hun.

Torsdag sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at hun mener, det skal være op til lærerne selv at beslutte, om de vil bruge tegningerne i undervisningen.