Ligebehandling, anerkendelse og kønsroller. Det er nogle af de emner, som en ny undersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet belyser.

I undersøgelsen fremgår det blandt andet, at 40 procent af efterkommere af indvandrere inden for det seneste år har oplevet at få dårlig betjening eller service på grund af deres etniske baggrund.

At man bliver behandlet anderledes på baggrund af ens etniske afstamning, mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, ikke er i orden.

»Det bør eller skal ikke være tilfældet. Vi skal være ligeglade med, hvordan folk ser ud. Om man er brun eller hvid. Det er ikke hudfarve, det handler om,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun tager dog sine forbehold til undersøgelsen, da der er flere ting, hun ikke mener, man kan kategorisere som dårlig behandling.

»Jeg tror også, at offermentaliteten trives gevaldigt. Hvis en arbejdsplads eksempelvis siger, at man ikke vil ansætte kvinder med tørklæde, så kan de kvinder sige, at de får en dårlig behandling, men det synes jeg ikke,« lyder det fra Pia Kjærsgaard, inden hun fortsætter:

»Jeg vil fastholde, at danskerne er et fordomsfrit folkefærd. Vi vil gerne det bedste for vores medborgere.«

De tal i undersøgelsen, som Pia Kjærsgaard især bider mærke i, er, at 16 procent af 18-29-årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere - hver sjette - føler sig begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle.

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti Foto: Søren Bidstrup Vis mere Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti Foto: Søren Bidstrup

Tallene bekymrer udlændingeordføreren, der mener, de viser, at der er noget 'rivravruskende galt'.

»Der er mange ting, hvor de fastholder deres egne regler. Det er et parallelsamfund, hvor man lever efter middelalderligt skikke, der er fuldstændig anderledes end dem, vi kender fra Danmark. Der er ikke andet at gøre end at stoppe indvandringen,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun er både bekymret på de - ifølge hende - især pigers vegne, når de oplever social kontrol og føler sig begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle. Og så mener hun også, at det går ud over landet som helhed.

»Det går ud over os, fordi vi gerne vil have en sammenhængskraft. Det er et lille land - det er ikke et indvandrer-land. Det bryder i den grad ind i vores land, og det synes jeg bare ikke, vi skal acceptere,« lyder det.

Pia Kjærsgaard er ikke den eneste, der er bekymret over de nye tal.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler i en pressemeddelelse:

»Ægteskab er frivilligt i Danmark. Også for indvandrere. Vi befinder os altså i år 2020. Jeg er selvfølgelig glad for, at flere unge med indvandrerbaggrund selv kan vælge ægtefælle. Men udviklingen går alt for langsomt.«

»Regeringen har for nylig foreslået at forbyde religiøse vielser af mindreårige og skærpe straffen for at fastholde nogen i tvangsægteskaber,« lyder det videre.

Den tidligere minister på området, Venstres næstformand, Inger Støjberg, kalder tallene en ‘beskæmmende situation'.

»De her tal viser, hvad vi er oppe imod. Der er en række indvandrere, som ikke bare har taget deres kultur med sig hertil, men i virkeligheden lever endnu mere konservativt i Danmark, end de gjorde førhen, og det sætter et meget negativt præg på deres børn,« fortalte Inger Støjberg til B.T.