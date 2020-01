Hun hikker om dagen. Og hendes datter siger, at hun også hikker om natten. Pia Helgarts har hikket - uophørligt - i ni år.

Det eneste tidspunkt, hun ikke hikker, er, når hun taler.

Når hun på mandag kan fejre sin 51 års fødselsdag, har hun hikket siden, hun fyldte 42 år uden 'rigtigt at have haft pauser'.

Pia Helgarts fra Holstebro er træt af at hikke, men mest træt er hun af de kommentarer, hun konstant får, når hun er i butikker, i biografen eller ude at spise.

Pia Helgarts og hendes datter Mette var lørdag morgen i Go' Morgen Danmark for at fortælle om den årelange gene. Vis mere Pia Helgarts og hendes datter Mette var lørdag morgen i Go' Morgen Danmark for at fortælle om den årelange gene.

»For folk kigger og kommer med gode råd. Men de virker ikke.«

Hun har prøvet at drikke vand. Og eddike. Og at spise sukker. Hun har stået på hovedet og er blevet forskrækket - igen og igen. Som hun fortalte i Go’ Morgen Danmark på TV2 lørdag morgen, synes hendes kollegaer på Humlum Tarteletter nemlig stadig, at det er sjovt at forskrække hende.

Heller ikke den speciallæge, hun har gået hos, har kunnet hjælpe Pia Helgarts. Hos lægen har hun fået astmamedicin og penicillin og er blevet tjekket for overfølsomhed. Men til sidst måtte lægen opgive og sige, at Pia Helgarts måtte affinde sig med hikken.

Det har hun gjort - indtil nu. For hun vil gerne være fri. Som hun siger på godt jysk:

»Det er da ved at være træls.«

Pia Frøkjær Helgarts Er 50 år.

Er skilt.

Mor til Mette på 24 år og Jakob på 18 år.

Arbejder på Humlum Tarteletter.

Mest ubelejligt var det til datterens bryllup, når talerne skulle overdøve hikkeriet fra brudens mor.

Faktisk var det ikke hende selv, der i første omgang opdagede problemet.

»Det var mest min familie, der bekymrede sig og spurgte, om ikke jeg skulle gå til læge.«

Selv tænker hun sjældent over det.

Gode råd er dyre - i hvertfald har Pia Helgarts endnu ikke fået det råd, der virker mod hendes konstante hikke. Foto: Privatfoto Vis mere Gode råd er dyre - i hvertfald har Pia Helgarts endnu ikke fået det råd, der virker mod hendes konstante hikke. Foto: Privatfoto

»Jeg har ikke ondt i maven eller andre steder. Jeg hikker kun,« siger hun.

Nu har hun fået nummeret på en akupunktør, der mener, at hans behandling kan gøre en forskel for Pia Helgarts.

»Jeg har før hørt, at det måske kunne hjælpe. Men jeg er bange for nåle, så jeg har ikke fået det prøvet.«

Ville du savne hikken, hvis den forsvandt?

»Nej, det tror jeg ikke. Det ville da være underligt, men jeg ville blive glad - det ville være rart, hvis det kunne forsvinde.«