Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg er efterladt i uvished og tror ikke, jeg ser mine penge igen.«

Pia Dragsfeldt forventninger til det skandaleramte Detur er helt i bund, efter rejseselskabet mandag erklærede sig konkurs.

Sammen med sin kæreste skulle hun være rejst til Tyrkiet 2. oktober. Men efter Detur i september meddelte, at de aflyser den resterende chartersæson for 2022, kom hun aldrig afsted.

54-årig Pia Dragsfeldt frygtede allerede dengang, at pengene ville gå tabt, fordi hun ikke kunne få kontakt til rejseselskabet. Og derfor gør hun sig ingen forhåbninger om at få dem nu, når Detur er erklæret konkurs.

Pia Ernlund Drangsfeldt. Vis mere Pia Ernlund Drangsfeldt.

Det er ikke uden grund, at Pia Dragsfeldt ikke regner med at se sine penge igen.

Vagn Jelsøe, chefkonsulent hos Forbrugerrådet Tænk, siger til B.T., at det er svenske regler – og ikke danske – der afgør, hvorvidt kunderne får sine penge igen:

»Sagen er jo, at der er tale om en konkursforsikring, så hvis ens krav ikke udspringer af konkursen, men af en aflysning, er den ikke dækket,« siger Vagn Jelsøe.

Pia Dragsfeldt har mandag modtaget en mail fra Detur, der oplyser, at tilbagebetaling sker gennem den udstedende bank:

»For de rejsende, der får og har fået aflyst deres rejser, kan tilbagebetaling af det betalte beløb, hvis de har betalt med betalings- eller kreditkort, ske ved at bestride beløbet med den udstedende bank, som normalt er en kortere rute med den hurtigste behandlingstid.«

Eller gennem Kammarkollegiet:

»De kan også kræve refusion fra rejsegarantien via Kammarkollegiet eller ved at indgive deres krav til kurator og afvente deres proces- og sagsbehandlingstid, som normalt er længere. Erhvervskammeret oplyser i dag på sin hjemmeside, at de »har en høj arbejdsbyrde, og sagsbehandlingstiden er derfor længere end normalt, i øjeblikket cirka 4-6 måneder,« lyder det i mailen.

Og Pia Dragsfeldt har da også lavet en indsigelse til banken, men tør ikke se på situationen med optimisme.

»Jeg tror ikke, jeg får mine penge igen, fordi jeg kan se, at alle dem, der har købt en rejse i 2020 ikke har fået pengene retur,« fortæller hun og henviser til Facebookgruppen 'Aktiv påkrav mod DETUR,' med over 700 medlemmer, der deler frustrationer over rejseselskabet.

Foto: Privatfotos Vis mere Foto: Privatfotos

Hun står altså langtfra alene med kritikken mod Detur, der altså nu har smidt håndklædet i ringen. Forklaringen lyder blandt andet:

»Driftsomkostningerne med stigende og vanskeligt estimerede omkostninger til flybrændstof har sat selskabet i en sådan situation, at ledelsen har været nødsaget til at konstatere, at det ikke længere er meningsfuldt at fortsætte indsatsen med omlægning, rekapitalisering eller alternativt salg og desværre må meddele, at Detur er tvunget til at indgive konkursbegæring.«

B.T. har kontaktet Kammarkollegaet, der fortæller, at de ikke kender til kunder, der mangler refundering fra 2020.