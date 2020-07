15. juli 2020. For mange blot endnu en onsdag. Vejret var klassisk for den danske sommer - altså ikke nævneværdigt - og ude i den store verden skete der heller intet af synderlig ophidsende karakter.

For sognepræst Pia Hjort Nielsen vil 15. juli 2020 nok alligevel være en dag, hun aldrig glemmer.

Hun var nemlig med på helt klos hold, da Mette Frederiksen onsdag endelig fik sin Bo Tengberg. Det var hende, der forseglede parrets kærlighed.

»Jeg var selvfølgelig nervøs, men jeg glemte ret hurtigt, at det var statsministeren. Det var bare Mette og Bo,« fortæller den 50-årige præst om oplevelsen med at vie selveste statsministeren.

Pia Hjort Nielsen har været præst i Magleby Kirke i under et år. Onsdag havde hun æren af at vie Danmarks statsminister. Foto: Privat Vis mere Pia Hjort Nielsen har været præst i Magleby Kirke i under et år. Onsdag havde hun æren af at vie Danmarks statsminister. Foto: Privat

Pia Hjort Nielsen har været præst i næsten 10 år, og aldrig tidligere har hun viet nogle, der på den måde er offentligt kendte.

Det var da også helt tilfældigt, at statsministerens bryllup netop blev hendes at stå for. Hun har nemlig ikke været i Magleby Kirke på Møn i mere end 10 måneder. Beskeden fik hun i starten af 2020.

»Jeg blev noget overrasket over det. Det er jo en stor ære, og jeg har været meget meget spændt og glad for det,« fortæller hun.

Brylluppet er som bekendt blevet rykket et par gange. Egentlig skulle Mette Frederiksen og Bo Tengberg have sagt 'ja' til hinanden sidste sommer. Men så kom der lige et folketingsvalg i vejen.

Derefter var planen, at de skulle giftes 18. juli, men det satte et topmøde i EU-regi en stopper for. Den slags er man jo nødt til at passe som statsminister.

»Det har været et langt forløb. Det er jo blevet rykket og flyttet. Men det har også været et rigtig godt forløb. Jeg har været i mailkorrespondance med Mette, som svarede hurtigt, og så har jeg talt i telefon med Bo,« fortæller Pia Hjort Nielsen, der har haft et rigtig godt samarbejde med parret.

»Da de var på besøg på præstegården første gang, tænkte jeg slet ikke på, at det var statsministeren, jeg stod overfor. Det var rigtig hyggeligt at tale med dem. Helt naturligt, som havde vi kendt hinanden i længere tid.«

Til sidst lykkedes det parret i al hemmelighed at finde en dato, og onsdag skulle brylluppet stå.

Bryllupskareten her parkeret foran Magleby Kirke på Møn. Her er flaget hejst til vejrs. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Bryllupskareten her parkeret foran Magleby Kirke på Møn. Her er flaget hejst til vejrs. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har holdt tæt hele vejen og ikke sagt noget til nogen. Det, tror jeg, vi er lykkedes meget godt med,« lyder det med et lille grin fra sognepræsten.

Selvom man i Magleby Kirke har gjort sit for at holde statsministerens bryllup hemmeligt, havde flere medier formået at opsnuse brylluppets tid og sted. Heriblandt B.T.

Derfor stod pressefotografer - og PET - da også linet op, da det hele løb af stablen. Det havde Pia Hjort Nielsen lige godt ikke prøvet før.

»På den måde var det selvfølgelig et anderledes bryllup, men det hele foregik i ro og orden,« fortæller hun om den særlige oplevelse.

Hvad, der skete indenfor Magleby Kirkes fire murer, ved kun de tilstedeværende. Men sognepræsten fortæller, at selve vielsen var helt traditionel. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hvad, der skete indenfor Magleby Kirkes fire murer, ved kun de tilstedeværende. Men sognepræsten fortæller, at selve vielsen var helt traditionel. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det var en stor ære for kirken at få lov til at lægge hus til.«

Hun kan af hensyn til det privatliv, parret trods deres prominente plads i samfundet har krav på, ikke gå i detaljer med det, der skete bag Magleby Kirkes mure. Dog kan hun afsløre, at statsministerens vielse ikke skilte sig meget ud fra dem, hun normalt står for.

»Vi gjorde det sådan set helt, som vi plejer. Det var helt traditionelt, så det var dejligt at opleve, at det var noget, statsministeren også kunne bruge til noget.«

På bænkerækkerne sad blandt andet gæster som finansminister Nicolai Wammen (S), tidligere stabschef Martin Rossen og SF's Pia Olsen Dyhr. Alle bidrog de ifølge sognepræsten til en smuk ceremoni.

Det smilende brudepar foran kirken efter vielse. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det smilende brudepar foran kirken efter vielse. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg oplevede stort nærvær og en lyttende menighed. Det var stort at være vidne til.«

Og således gik det altså til, at statsministeren og filmfotografen og -instruktøren med Gud som vidne lovede at elske og ære hinanden i medgang og modgang. En mindeværdig dag, hvis man spørger Pia Hjort Nielsen.

»Det, jeg vil huske bedst, er, hvordan de begge strålede. De så glade ud sammen, og man kunne bare mærke, at de er gode for hinanden,« lyder det varmt fra sognepræsten, inden hun afslutter:

»Det var tydeligt, at de stadig er smaskforelskede i hinanden, og det var dejligt at opleve.«