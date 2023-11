Han har oplevet det et hav af gange, og nu skete det så igen.

Men denne gang har Phillip Karnit fået nok – han har brug for at komme et opråb.

Et opråb rettet mod dem, der ikke orienterer sig ordentligt, når de vælger at overhale på landevejen.

Fredag formiddag kom Phillip Karnit nemlig kørende i sin arbejdsbil på landevejen tæt på Grenå.

Phillip, der arbejder som kørende tekniker i Aarhus, bemærkede på det her tidspunkt, at der kom et par lastbiler i modkørende retning.

»Nu bruger jeg meget af min tid på vejene, så jeg ved jo godt, at jeg skal være ekstra opmærksom, når der er lastbiler, og folk gerne vil overhale. Det er tit ved at gå galt,« siger Phillip Karnit, der også har fortalt sin historie til TV 2 Østjylland.

Og det var også ved at gå grueligt galt denne gang, som I kan se øverst i videoen.

Der er nemlig først én bil, der trækker ud og overhaler i en fin afstand, men da Phillip nærmer sig lastbilen, forsøger en anden bilist at lave en overhaling.

Med 80 km/t nærmer han sig bilen med hastige skridt, men når først at bremse og herefter trække ud i en lille parkeringslomme for at undvige bilen.

»Det var fuldstændig vanvittigt. Hvis jeg ikke var trukket ud, havde jeg jo ramt den,« siger han.

Heldigvis er Phillip en erfaren bilist og er altid særligt opmærksom, når han 'møder lastbiler' på landevejen.

Men han tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis der havde siddet en anden slags bilist i hans bil.

»Det kunne jo være en ældre person eller bare en uerfaren bilist, hvis første intuition ville have været at klodse bremsen, og så havde det jo også været endt galt,« siger han og fortsætter:

»Jeg bremsede ned fra 80 til 38, kan jeg se på speedometeret, og så var jeg jo heldig, at der var en her lille parkeringslomme.«

Og det er ikke første gang, at Phillip er endt med at være heldig i sådan en situation.

Faktisk er det derfor, han i dag har et kamera i sin bil.

»Jeg har oplevet det samme to gange før, hvor det har været tæt på en ulykke, så jeg besluttede mig for at få et kamera sat op, der kan dokumentere, hvad der er sket. Det er trist, men sådan er det,« siger han og slutter:

»Derfor er det også mit håb, at folk tænker sig mere om på landevejene. Der skal så lidt til, før det går galt, hvis folk ikke orienterer sig ordentligt ved eksempelvis en overhaling.«