»Det er et fagligt angreb,« sådan lyder ordene fra Hans Toft-Olsen, som er uddannet rytmisk sanger og talepædagog .

Hans Toft-Olsen langer ud efter Phillip Faber, som står bag tv-programmet 'Morgensang med Phillip Faber' på DR1.

I en mail til B.T. skriver han:

'Når Phillip Faber taler mellem sangene, er han cool i sproget, men når han så begynder at synge, begynder han at artikulere så overkorrekt, at man føler sig henført 100 år tilbage i tiden. Det bliver så klassisk, og dermed så ikke folkeligt, at man får lyst til at give ham en syngende lussing og bede ham om at lade være med at skabe sig.'

Hans Toft-Olsen kritiserer Phillip Faber. Foto: Privat

Hans Toft-Olsen mener også, at det er, som om Phillip Faber har glemt, hvem han henvender sig til.

'Det klassiske udtryk gør sig i kirken og lignende steder med ophøjet stemning og ikke som et samlende folkeligt tiltag midt i morgenkaffen.'

Da B.T. fanger Hans Toft-Olsen på telefonen, forklarer han, at det ikke skal ses som et personligt angreb på Phillip Faber, men at det udelukkende handler om det faglige:

»Jeg synes jo, at det er et problem, når man laver noget, der så populært, og at det så foregår i de forkerte tonearter,« siger Hans Toft-Olsen og fortsætter:

»Det er, som om når Phillip Faber begynder at synge, så skal han gøre noget andet, end når han taler. Når han begynder at synge, så lægger han sådan en korrekthed over det, og i følge min mening så tager det livet ud af det autentiske og livet ud af sangen.«

Ifølge Hans Toft-Olsen er problemet også, at det især går ud over pigerne, der synger i koret. Han mener ikke, at de kan synge i den toneart, som Phillip Faber ønsker:

»Det er dét, der er problemet. Det går ud over pigerne, og det synes jeg er synd. Hvis Phillip Faber skal være rollemodel inden for mit fagområde, så skal han ikke lære den brede befolkning dårlige og skabede sangmanerer,« afslutter Hans Toft-Olsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Phillip Faber, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.