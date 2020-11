Flere lægemiddelvirksomheder har længe arbejdet på en vaccine mod corona, og nu melder de første en vaccine klar – og den skal man ikke vente længe på.

Den amerikanske lægemiddelvirksomhed Pfizer har nemlig allerede en vaccine mod corona klar om 14 dage.

Det skriver Dansk Kemi, der er et medlemsblad for kemiingeniører og kemikere.

De skriver, at vaccinen er blevet testet og analyseret på 40.000 forsøgspersoner i midten af november.

Men selvom det er en amerikansk lægemiddelgigant, kan vaccinen hurtrigt blive godkendt i Europa også.

Pfizer har nemlig en åben ansøgningsproces liggende ved Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Der er dog også en række andre lægemiddelvirksomheder, der er i gang med at udvikle en vaccine, og som nok er lige i hælene på Pfizer.

For eksempel den britisk-svenske producent Astrazeneca, som allerede har lavet aftaler med EU om leverancer, og som regner med at have vaccineresultater klar inden året er omme.

Flere af de andre producenter er så sikre på deres vaccine, at de allerede er i gang med at producere til et lager. Det betyder, at skulle en eller flere af vaccinerne blive godkendt, vil der være millioner af vacciner klar til befolkningen.