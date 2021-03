Pfizers vaccineleverancer til Danmark fordobles fra april måned i forhold til niveauet i marts.

Danmark modtager fra april over 200.000 vaccinedoser om ugen af coronavaccinen fra Pfizer.

Det siger Statens Serum Institut (SSI) til Berlingske. SSI bekræfter også nyheden over for Ritzau.

Helt præcist drejer det sig om 202.410 vaccinedoser om ugen.

Det er mere end en fordobling af det nuværende niveau. I første uge af marts forventes der 80.730 vaccinedoser fra Pfizer, mens der i resten af måneden forventes 87.750 doser.

Der har ikke tidligere været opgivet tal for, hvor mange vaccinedoser fra Pfizer vi forventer i april.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender forventes der at komme over to millioner vaccinedoser til Danmark i april. Hvilke vacciner fremgår ikke.

/ritzau/