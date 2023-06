PFAs bestyrelsesformand, Peder Hasslev, har trukket sig efter to år på posten.

Det skriver Finans og PFA Pension i en pressemeddelelse.

»Det har været et stort privilegium og en spændende opgave at være i PFAs bestyrelse. Jeg er stolt over de resultater, PFA har leveret til kunderne de seneste år. PFA har med Ole Krogh Petersen i spidsen et stærkt team af medarbejdere og er snart klar med en ny strategi, som jeg tror meget på, og som jeg glæder mig til at følge eksekveringen af fra Sverige,« siger Peder Hasslev i pressemeddelelsen.

Peder Hasslev trådte ind som formand for PFA Pensions bestyrelse i 2021 efter fire år som medlem.

PFA Pension oplyser i pressemeddelelsen, at Peder Hasslev stopper pr. 1. juli 2023.

Peder Hasslev er netop blev administrerende direktør for Sveriges største pensionsselskab, Alecta, og ønsker at lægge sine kræfter i sit arbejde som direktør, skriver PFA i pressemeddelelsen.

Formandsposten overtages af den nuværende næstformand, Jacob Holbraad, indtil en ny formand er fundet.