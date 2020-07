»Jeg vil sige det endnu stærkere.«

Den norske milliardær Petter Stordalen afbryder mig, før spørgsmålet er formuleret færdigt.

Spørgsmålet drejede sig egentlig om timingen for åbningen af Stordalens nye femstjernede hotel Villa Copenhagen i hjertet af den danske hovedstad midt i en coronatid med restriktioner, som har ført til et massivt fald i antallet af turister. Selv om vi primært er her for at tale om hotelåbningen, føler Stordalen, at det er for snævert kun af fokusere på Villa Copenhagen.

»Lige nu er timingen for både hotel- og rejsebranchen...« begynder Petter Stordalen og holder en sjælden pause på et par sekunder, hvor den ellers veltalende normand leder efter det helt rigtige ord.

»Brutal.«

Kontrasten til de ord, han brugte for få måneder siden, er til at tage og føle på.

I efteråret 2019 gik billederne af en jublende Petter Stordalen hele Norden rundt, efter at den norske milliardær på pressekonferencen annoncerede købet af 'Nordens kronjuveler' – i form af Danmarks måske mest hæderkronede rejseselskab Spies og søsterselskaberne Ving og Tjäreborg. 'Den bedste dag i mit professionelle liv,' kaldte han det.

Ekstraordinær situation

Men så blev Simon Spies' livsværk ramt af en historisk krise, ingen havde kunnet forudse.

Petter Stordalen fortalte, at det var den bedste dag i hans liv, da han blev præsenteret som Spies' nye ejer i oktober 2019. Foto: 10010 Janerik Henriksson/TT Vis mere Petter Stordalen fortalte, at det var den bedste dag i hans liv, da han blev præsenteret som Spies' nye ejer i oktober 2019. Foto: 10010 Janerik Henriksson/TT

Coronakrisen. Naturligvis.

»Det er aldrig før sket i Spies' historie, at danskere ikke får lov at rejse ud af Danmark. Aldrig,« siger Petter Stodalen til B.T. om den lavine, coronapandemien satte i gang og også ramte den nye kronjuvel i hans voksende forretningsimperium hårdt.

»Situationen var ekstraordinær, og det er klart, at vi har tabt mange penge i Spies, Ving og Tjäreborg,« fortsætter Stordalen med henvisning til de svenske og finske grene af hans rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group.

Hvor mange? Taler vi millioner eller milliarder?

Petter Stordalen fotograferet i loungen i sit nye hotel Villa Copenhagen, som ligger i den gamle Centralpostbygning i hjertet af København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Petter Stordalen fotograferet i loungen i sit nye hotel Villa Copenhagen, som ligger i den gamle Centralpostbygning i hjertet af København. Foto: Bax Lindhardt

»Det er mere end millioner.«

»Husk, at turistbranchen fra rejsebureauer og fly til hoteller og restauranter var den første, som blev ramt og ramt hårdest. Det er også den branche, som kommer til vente længst tid, før omsætningen er tilbage på normalt niveau,« siger Petter Stordalen.

Han mener endda, at netop Spies, Ving og Tjäreborg er endnu mere ilde stedt, end andre store, internationale rejsebureauer, fordi de nordiske lande var længere om at give branchen en hjælpende hånd.

Ser lyst på Spies' fremtid

Og da den kom, bestod hjælpen primært i lån, ikke økonomiske håndsrækninger som i eksempelvis rejsegiganten Tuis hjemland, Tyskland, påpeger Stordalen.

Blå bog: Petter Anker Stordalen Født i 1962 i Persgrunnen sydøst for Oslo (57 år gammel)

Har gået på tre videregående uddannelser, men ikke gennemført nogen af dem

Blev som 24-årig den hidtil yngste varehusbestyrer i Norge

Åbnede sit første hotel som 34-årig. I dag ejer han Nordic Choice Hotels & Resorts, som med over 205 hoteller er en af Nordens største hotelkæder

Ejer også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der blandt andet omfatter Spies og Ving

En af Norges rigeste personer

Har tre børn fra et tidligere ægteskab

Men den norske milliardær ryster ikke på hånden, selv om både hans hoteller og rejseselskaber vil lide enorme tab i 2020 og efter hans bedste bud først bliver en god forretning igen om to år.

Måske jubler Stordalen ikke på samme måde i dag, som da han blev Spies-ejer for et par måneder siden. Men han føler god grund til at se lyst på fremtiden.

»Spies, Ving og Tjäreborg er jo de samme rejsebureauer, som jeg købte sidste år. Det eneste, der har intet ændret sig, er, at der blev lukket ned for turisme. Men det er jo kun midlertidigt. Det Spies, vi har kendt siden 1965, kommer til at fortsætte. Vi har stærke ejere, som sørger for, at vi kommer godt igennem krisen,« siger han og fortsætter:

»Målet er at vende tilbage til 2019 så hurtigt som muligt. At få folk tilbage i arbejde igen. Men vi ved ikke, hvor lang tid, der går.«

Så de danske Spies-ansatte skal ikke frygte for deres job?

»Når coronakrisen er ovre, så kommer folk tilbage på arbejde. Ikke bare i Spies, men også i Ving og Tjäreborg. De samme gælder de tusinder (omkring 7.500, red.), der er hjemsendt fra Nordic Choice Hotels. Vi vil vil have så mange tilbage som overhovedet muligt.«

Derfor håber Petter Stordalen, at lønkompensationsordningerne bliver forlænget i de skandinaviske lande, så eksempelvis Spies' og Vings ansatte kan komme tilbage drypvis i takt med, at hjulene kommer mere og mere i gang i rejsebranchen.

En branche, han mener har et om muligt endnu større potentiale nu end før coronakrisen.

Brasseriet Kontrast i Villa Copenhagen er både åben for hotellets gæster og folk udefra. Petter Stordalen forudser, at København vil blive en endnu større turistmagnet end før, når coronarestriktionerne kan fjernes helt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Brasseriet Kontrast i Villa Copenhagen er både åben for hotellets gæster og folk udefra. Petter Stordalen forudser, at København vil blive en endnu større turistmagnet end før, når coronarestriktionerne kan fjernes helt. Foto: Bax Lindhardt

Petter Stordalen påpeger, at der er kommet 'flere bookinger end nogensinde før', da Spies for kort tid siden åbnede for salget af sommerrejser til næste år.

»Det viser jo, at folks appetit på at rejse stadig er enorm,« siger han.