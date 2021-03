Det er ikke kun matematik og retstavning, som skoleelevernes iPads bliver brugt til.

Fredag kunne vi på B.T. fortælle om bekymrede forældre i Greve Kommune, der oplever, at deres børn ser porno på de iPads, de har fået udleveret af skolen. Men problemet begrænser sig ikke kun til vestegnskommunen.

B.T. har siden fået flere henvendelser fra forældre i andre kommuner, der har oplevet det samme. Én af dem, der længe har forsøgt at få skolerne til at sætte såkaldte digitale filtre på pornografiske sider, er Peter Bunk fra Hanstholm.

For fem år siden oplevede han første gang, at hans dengang seksårige søn havde set porno på den iPad, han havde fået udleveret af skolen.

Det er ikke kun lektier, der bliver løst på skolens Ipad. Børn helt ned til seks år ser porno på de kommunalt udleverede skærme. Foto: Modelfoto/Thomas Lekfeldt/Scanpix 2014 Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Det er ikke kun lektier, der bliver løst på skolens Ipad. Børn helt ned til seks år ser porno på de kommunalt udleverede skærme. Foto: Modelfoto/Thomas Lekfeldt/Scanpix 2014 Foto: Thomas Lekfeldt

»Da det skete, blev jeg stiktosset og røg ind på kontoret og skældte lederen ud, og jeg ved ikke hvad,« fortæller Peter Bunk.

Selvom han allerede dengang bad skolen om at indføre et digitalt filter, er det stadig ikke sket endnu. Derfor har han nu selv fjernet sønnens adgang til sider, hvor man kan finde pornografisk indhold, selvom han egentlig mener, det er skolens ansvar, når det er dem, der udleverer iPadsene.

Hos Børns Vilkår fortæller digital ekspert Camilla Mehlsen, at der kan gå sport i det blandt børn og unge – at det grænseoverskridende bliver en del af jagten på noget, man kan udfordre hinanden med. Det er derfor helt okay, at man sætter rammer både over for sit eget barn, men også, at man fortæller skolen, at der foregår noget, der ikke er okay.

Men man skal dog stadig være opmærksom, hvis man benytter sig af samme metode som Peter Bunk.

Det er vigtigt at tale med sine børn om porno i en tidlig alder, lyder det fra Børns Vilkår. Foto: Scanpix Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Det er vigtigt at tale med sine børn om porno i en tidlig alder, lyder det fra Børns Vilkår. Foto: Scanpix Foto: SASCHA STEINBACH

»Det er selvfølgelig muligt selv at lukke for nogle sites for det enkelte barn, ligesom det også er muligt for en skole at gøre det – men filtre kan aldrig stå alene, for internettet er ikke opdelt, så det pornografiske indhold kan stadig dukke op mange forskellige steder. Derfor er det supervigtigt at gå op i den digitale dannelse for både forældre og børn,« fortæller hun.

Derfor understreger Camilla Mehlsen, at man skal tale med sit barn eller teenager om, hvad de kan finde på nettet – uden at virke fordømmende.

»Der kan være en tendens til, at hvis man opdager, ens barn har set porno, så reagerer man ved at sige: 'Hvorfor har du set det, eller hvad har du dog set?' Og så kan barnet komme til at føle sig forkert. Det er vigtigt, at det ikke er skyld eller skam, man bliver mødt med, men snarere forståelse. Og så skal man fortælle dem, at porno ikke er for børn, det er ikke lavet til børn. Og det er heller ikke det samme som sex,« siger hun.

Peter Bunk har også talt med sit eget barn om porno på nettet, men generelt mener han ikke, at det er vejen frem.

Peter Bunks søn så porno på skolens Ipad, da han var seks år. Siden har faren kæmpet for at få indført digitale filtre på de kommunalt udleverede Ipads. Foto: privat Vis mere Peter Bunks søn så porno på skolens Ipad, da han var seks år. Siden har faren kæmpet for at få indført digitale filtre på de kommunalt udleverede Ipads. Foto: privat

»Det hjælper ikke. Det er et tabu, fordi mange forældre mener ikke, deres børn gør det. I hvert fald ikke herude, hvor jeg er fra. Her er holdningen måske mere, at de jo skal se det på et eller andet tidspunkt,« siger Peter Bunk.

BørneTelefonen har i 2020 fået i alt 274 opkald fra børn og unge, der har haft oplevelser med porno. Nogle af opkaldene går ifølge Camilla Mehlsen på, at børnene frygter at være blevet afhængige af at se på det, mens andre henvendelser går på, at de er blevet bange for det, de har set.