»Join your local Nazis.«

Det er sloganet til et nazistisk site, som indtil den 6. november 2019 var hemmeligt for alle andre end dets brugere. Den danske gymnasieelev, Peter, var en af dem.

Om dagen var han ellers en helt almindelig jysk teenager, der passede sine lektier, men om natten var han den mest aktive dansker på det nynazistiske site Iron March.

Under brugernavnet Anti-Gay delte han sammen med flere end 1.500 andre unge mænd hadefulde holdninger til især jøder og homoseksuelle.

Ifølge Berlingske, som har undersøgt sitets indhold efter en omfattende lækage af 150.000 opslag, skrev brugerne af 'Iron March' om voldsfantasier - og flere af brugerne endte selv som drabsmænd.

Berlingske har også talt med Peter, hvis efternavn kun er kendt af redaktionen. Da Peter får spørgsmålet: 'Skal nogen skydes, fordi de er jøder,' tøver han og siger nej, men da han bliver konfronteret med, at han tøvede inden svaret, siger han:

»Jeg føler ikke, de skal skydes, bare fordi de er jøder. Men jeg må indrømme, at jeg aldrig tror, at jeg slipper af med det. Hele den tankegang.«

Peter fortæller til Berlingske, at det var et ønske om at finde venner, der fik ham til at oprette en bruger på Iron March.

Han kunne også godt relatere til de holdninger, der blev udtrykt på sitet, men han forklarer selv, at det først var senere, at han dedikerede sig helt til budskabet.

Peter hyldede blandt andet Holocaust og skrev, at den dag, hvor 49 tilfældige mennesker blev dræbt på en klub for homoseksuelle i 2016, var den bedste dag i hans liv.

Han skrev selv over 550 opslag på Iron March. Et af hans opslag lød, at Islamisk Stat »ved, hvad der må gøres,« og på sitet florerede blandt andet bombemanualer.

Født ud af Iron March er blandt andet terrorbevægelsen Atonwaffen Division, en bevægelse, som er sat i forbindelse med fem mord, og hvis leder, brugeren Odin, Peter selv havde korrespondancer med.