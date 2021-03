Skolelærer Peter Fuglsang står til at modtage 900 kroner i coronabonus fra Holbæk Kommune, da han er offentligt ansat.

Men de penge vil Peter ikke modtage.

I Holbæk Kommune er byrådet nået frem til, at offentligt ansatte i kommunen modtager en coronabonus på 4,1 millioner kroner. Det vil sige, at de cirka 4.600 offentligt ansatte i kommunen vil modtage et gavekort på 900 kroner.

Peter Fuglsang mener dog, at pengene kan blive brugt til langt mere fornuftige ting i kommunen.

»Jeg synes, at man skulle bruge pengene på kunst og kultur i stedet. Man kunne også have ansat otte årsværk for det beløb. Det sætter tingene lidt i relief.«

Han er glad for ideen om, at man anerkender sine ansattes indsats, men et tak havde været fint for Peter Fuglsang.

»Det er fint, at man for noget anerkendelse for det arbejde, man laver. Men altså, jeg har lavet det, jeg plejer, bare fra et andet sted. Jeg mener ikke, at jeg skal have 900 kroner fra den offentlige kasse, fordi jeg har passet mit arbejde. Det virker et eller andet sted forkert, når vi har brugt så mange milliarder på den her krise.«

Peter Fuglsang siger, at han har flere kollegaer, der deler samme holdning, men der også er kollegaer, der ikke gør, og det skal der være plads til.

Hvis ikke man bruger pengene, så ryger pengene tilbage i kommunekassen, og det er, hvad Peter Fuglsang har tænkt sig, og han håber, at andre følger trop.

»Jeg er ikke ude på et korstog her. Jeg håber bare, at man også i andre kommuner, tænker sig om, inden man tager imod de her bonusser. Man skal måske spørge sig selv, om ens kommune kunne bruge de her penge bedre et andet sted.«

Aftalen om bonussen i Holbæk Kommune er kommet på plads mellem Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance, Radikale og Dansk Folkeparti. Venstre og Lokallisten stemte nej til forslaget, mens Konservative undlod at stemme.