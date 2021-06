Til august skifter sundhedschefen i Viborg Kommune sit ellers eftertragtede chefjob ud med en ny stilling, hvor han kommer tættere på borgeren. Han skal nemlig studere til SOSU-hjælper.

Det er måske et lidt atypisk karriereskifte, som ikke mange vil tage, men Peter Borup Sørensen er ovenud glad og tilfreds med sin beslutning.

»Jeg kan mærke i maven, at det er det rigtige. Jeg glæder mig til at komme ud og møde borgerne,« siger 60-årige Peter Borup Sørensen.

At sige sit job op og starte forfra på en ny uddannelse er ikke en beslutning, som Peter Borup Sørensen har taget over natten. De sidste år har han brugt på at reflektere over arbejdslivet.

Refleksionerne udspringer primært af to årsager. Han savner tid i privaten og mening i sit arbejde.

»Der er ikke noget galt med mit chefjob, det har jeg trives i, men det er ikke 37 timer, nærmere 60, og jeg vil gerne have mere tid til min familie, der er spredt rundt i landet. Jeg kan oftere besøge min gamle far i Aabenraa og får mere tid til mine egne interesser,« siger Peter Borup Sørensen og fortsætter:

»For et år siden da jeg begyndte at tænke over arbejdslivet, var det svært at mærke fornemmelsen af, at jeg gjorde noget for andre mennesker. Det gør man jo også som sundhedschef, men som SOSU kan man mærke med det samme, at man har gjort noget godt. Det er helt synligt, at man gør noget for et andet menneske, om det så er at bade borgeren eller sikre, de tager sin medicin.«

Det lå ikke ligefrem i kortene, at Peter Borup Sørensen også skulle uddanne sig til SOSU-assistent. Han er uddannet civilingeniør i byplanlægning, har arbejdet som områdechef i Kræftens Bekæmpelse og seneste som chef i Viborg.

Men lysten til at arbejde tættere på borgerne har altid været der. Og det er gode minder fra hans gamle ungdomsjob, der har gjorde, at hans valg af ny karrierer netop endte på SOSU-uddannelsen.

»Jeg arbejdede under min uddannelse som ufaglært sygehjælper på et gigthospital. De minder kom frem igen, og det var en rar følelse. Her havde jeg haft nogle gode oplevelser, og jeg var faktisk lige ved at springe fra min ingeniøruddannelse dengang for at søge ind på sygehjælperskolen.«

Det skete dog ikke, Peter Borup Sørensen fortsatte med sin ingeniørstudium, men muligheden kom igen, og Peter Borup Sørensen slog til.

Det betyder samtidig, at det nok er et lidt andet liv, som Peter Borup Sørensen går i møde nu. Han får selvfølgelig sin ønskede 37-timers arbejdsuge, men han får også en lidt anden løn, end han gør som chef. Men det er ikke lønnen, der betyder noget for Peter Borup Sørensen.

»Jeg vælger jo ikke jobbet for lønnen, men for at blive en dygtig hjælper. Jeg er så privilegeret, at jeg har en familie, der ikke afhænger af, at jeg skal have en chefløn. Så jeg kan følge min lyst,« siger Peter Borup Sørensen, der har fuld opbakning fra sin familie.

SOSU-uddannelsen er 14 måneder lang, og her skal Peter Borup Sørensen skiftevis på skole og i praktik, der skal foregå både i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Men selvom Peter Borup Sørensen først skal starte 15. august, kan han slet ikke vente med at komme i gang, så han har allerede gået i gang,

»Jeg er så nysgerrig, at jeg allerede har kigget på pensum,« siger Peter Borup Sørensen.