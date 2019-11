Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup vil have justitsminister Nick Hækkerup (S) i tale, efter en 24-årig mand tirsdag flygtede fra retspsykiatrisygehuset i Slagelse.

Sagen drejer sig om Hemin Dilshad Saleh, der sent tirsdag aften flygtede fra retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, efter at en eller flere personer med skydevåben hjalp ham med at flygte.

Peter Skaarup har derfor stillet to spørgsmål til ministeren, som han ønsker svar på.

Det skriver TV2 Øst.

Det første spørgsmål går på den konkrete sag fra Slagelse. I det andet spørgsmål henviser han til en rapport fra Europarådet, som viser, at Danmark ud af 47 lande ligger på en tredjeplads, når det kommer til fangeflugter fra lukkede fængsler.

»Jeg vil godt høre justitsministerens svar på, hvorfor han overhovedet kommer til en afdeling med den manglende sikkerhed, som det er tilfældet,« siger Peter Skaarup til TV2 Øst.

Tidligere på året beskrev Kristeligt Dagblad Danmarks placering på listen. Årsagen findes bl.a. i Danmarks forholdsvist åbne fængselssystem, der vidner om form for afsoning, der er mere lempelig end i mange andre lande.

Selv betegner Skaarup sig til TV2 Øst som værende »ekstremt utålmodig« med at få svar. Det må han forblive indtil 27. november, hvor han forventer svar på spørgsmålene i folketingssalen.